Redke so, ki jim to uspe

AFP Slovenia's Ilka Stuhec celebrates on the podium after winning the FIS Alpine World Cup Women Super G on December 19, 2018 in Val Gardena - Groeden, Italian Alps. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Devetindvajsetletna Mariborčanka, smučarska šampionesa, se je vrnila tja, kjer ji je mesto. Na vrh! Redke so, ki jim je to uspelo. V tem hipu nam na pamet pade le ime ameriške dive, ki deluje po načelu, da se ne more tolikokrat poškodovati, kot se lahko vrne na oder za zmagovalke.Saj ne vemo, ali jepo poškodbi križnih vezi tako prepričevala sebe ali bolj druge, ampak to nasmejano dekle iz Maribora je verjelo, da se bo vrnilo.V tem letu se je zgodilo marsikaj. Najprej operacija v Baslu, potem mukotrpna rehabilitacija pod budnim očesom kineziologinje. Vmes je Ilka razkrila, da je do ušes zaljubljena, šest kvadratnih metrov postelje pa si deli s Švicarjem, vodjo tekmovalne ekipe švicarskega podjetja Stöckli, kamor je Štuhčeva presedlala leta 2016. Poleg hitrih dilic je dobila moškega, ki ga noro ljubi.Poleti je Ilka dobila še Sopotnika, pisano z veliko začetnico. Ilkine smuči po novem maže in brusi 42-letni Trboveljčan, ki je nazadnje bdel nad ameriško hitro smukaško enoto v postaviin, pred tem pa je bil tisti, ki je hodil na start z Lindsey Vonn. Ker je Aleš prevzel smuči, je matipostala tudi uradno vodja ekipe, ki skrbi za logistiko. Trenerpa je ostal tak car, kot je bil. 'Skuliran', miren, študiozen. Ekipa, da te 'skipa'.A uvod v Severni Ameriki ni bil tak, kot si ga je Ilka predstavljala. Motil jo je tudi sneg, navaditi se je bilo treba na podlago. Pa se je. Dokaj hitro. »Vse je poraz, če nisi prvi, četudi si drugi, tretji ali četrti,« je razmišljala jeseni, zato jo mesto med deseterico ni zadovoljevalo. Hoče več. Zahtevna je v prvi vrsti do sebe, potem do ekipe. Vse pa s ciljem uspeha, ki se je zgodil v Italiji. »Vse je potekalo mirno, spontano. Kocke so se zložile v mozaik.Vsak je opravil svoj del posla,« je slišati tiste, ki dobro poznajo delo Ilkine ekipe. V Val Gardeni je dvakrat zmagala, na prvi tekmi, smuku, je postavila kar dve sekundi boljši čas kot na treningu. Konkurenco je nažgala še na superveleslalomu. Kar škoda, da je sledil premor. Ampak Ilka ni stroj, tudi ona potrebuje nekaj počitka. Baterije si bo polnila v svojem Mariboru, potem pa akcija dalje. Vmes bodo še prazniki, saj ji družina veliko pomeni. Dvanajstega januarja pa nov start, tekma v avstrijskem St. Antonu.