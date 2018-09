Rebeka Dremelj: Za nekatere kraljica, za druge bedak

Rebeka Dremelj že od nekdaj slovi po svoji neposrednosti, za kar si je že večkrat zaslužila čestitke. Tokrat pa so jo napadli celo njeni zvesti oboževalci, češ da oglašuje izdelke, ki v resnici sploh nimajo učinka.



Taisti, ki so jo še pred kratkim kovali v zvezde, jo zasipali s komplimenti, da je kraljica, lepotica, skratka oh in sploh ženska, so se nad njo spravili z žaljivkami, jo primerjali s transvestitom in bedakom. Zato je svoja občutja zlila v zapis.



»Odločila sem se in si sveto obljubila, da ne bom več ocenjevala ljudi, če ne poznam njihove zgodbe. Čeprav se mi še vedno tu in tam zatakne, se sproti opozarjam, da ne bi prehitro delala zaključkov. Preveč negativizma se širi med ljudmi, namesto da bi delili ljubezen. Mojim bližnjim verjetno ni lepo, ko prebirajo ponižujoče zapise na moj račun, a jih poskušam navaditi, da tudi oni zamahnejo z roko in si mislijo svoje. Ti sejalci zlobe in sovraštva se mi v resnici smilijo, saj so zaslepljeni, ne vidijo dlje kot do svojega nosu,« opozori na rak rano naše družbe, ki se vse preveč ukvarja z drugimi, namesto da bi najprej pometli pred svojim pragom.