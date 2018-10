Razgaljena Tanja Ribič

Po navadi je Zala Đurić Ribič tista, ki preseneti domače z nenapovedanim obiskom, tokrat pa je bila sama deležna čudovitega darila. Mama Tanja Ribič se je namreč odpravila v New York in si ogledala premiero predstave, v kateri je igrala in jo napisala njena nadarjena hčerka. Njuni skupni trenutki so iz leta v leto lepši, sploh zdaj, ko je Zala že prava mlada dama. Po tem, ko sta se naužili gledališča, sta si ogledali še najnovejši Tanjin spot za pesem Ljudje, pod katerega se je podpisal režiser Ven Jemeršič. Ribičeva si je namreč izbrala nekoga, ki mu lahko stoodstotno zaupa, saj se je za potrebe snemanja razgalila. Pravi, da je bila ekipa vrhunska in so se med nastajanjem prizorov zelo povezali, pa tudi končni izdelek je zadovoljil njihova pričakovanja.