Rad ljudi spodbujam k razmišljanju

Miha je film posnel po svoji knjigi z istim naslovom in deloval kot scenarist in režiser. »Pri ustvarjanju scenarija nisem bil prav nič prizanesljiv do pisatelja,« odkima v smehu. »Ko sem študiral scenaristiko, sem predvsem študiral adaptacijo romanov, pri čemer obstaja pravilo, da je najbolje adaptirati dela mrtvih pisateljev, ker nič ne protestirajo.« Največja slovenska družinska skrivnost Vsi poznamo zgodbo izbrisanih, ko je bilo več kot 25.000 ljudi po osamosvojitvi Slovenije izbrisanih iz registra in so ostali brez državljanskih pravic, kot da ne bi obstajali. Ta del naše nedavne zgodovine je kot največja ...

