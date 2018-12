Prvi božič v Ameriki

Najprej je bil Luka Dončić razpet med Madridom in Ljubljano, poleti pa je špansko prestolnico zamenjal z ameriškim Dallasom, kjer kraljuje in živi svoje sanje. Njegov neizmerni talent in briljantno igro ste nagradili tudi vi in ga okronali z naslovom SUZYMAN 2018, ki je po športniku leta še dopolnil bogato bero priznanj. A bolj kot laskave nagrade in naslovi košarkarskega asa razveseljujejo njegovo dekle, družina in prijatelji. ...