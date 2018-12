Prva v Sloveniji in Evropi

Moj mož je umetnik v iznajdljivosti.

Z njo se veseli tudi družina. Takole navdušeno je uspešni mami čestitala hčerka, 25-letna Julija.

Slovenci imamo še eno zgodovinsko žensko. To je, ki je postala generalmajorka, prva ženska na čelu Slovenske vojske in edina ženska na takem položaju v zvezi Nato. Sposobna, pametna, izjemno razgledana, redoljubna in stroga perfekcionistka pa je taka, tudi ko sleče vojaško uniformo.«Moj mož je umetnik v iznajdljivosti. On mi je omogočil vse to, tudi kariero,« je v intervjuju za 24 ur povedala o svojem možu, finančniku. Ko je leta 2009, ko so bili otroci stari 10, 14 in 18 let, za pol leta odhajala na misijo, so preživeli brez nje, a z jasnimi navodili, pri čemer je bilo učenje na prvem mestu. Kljub njeni karieri so njihovi medsebojni odnosi ostali pristni, oba sinova in hči pa so pristali v naravoslovju, kjer moraš biti še posebej natančen.Izvedeli smo tudi, da je v prostem času borderka, gobarka in zeliščarka, zanimivo pa je, da je le malo Kamničanov vedelo, kakšno žensko imajo v svojih vrstah.