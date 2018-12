Plastične, lesene, celo kartonaste smrečice letos prevladujejo pri znanih Slovencih, ki so božična drevesa že postavili, da bi v prazničnem vzdušju uživali čim dlje. Najlepše darilo so si poklonili s tem, ko so preživljali čarobne trenutke z bližnjimi ob okraševanju, zdaj pa pričakujejo le še zavoje, ki jih bo 24. decembra pod smrekami pustil dobri mož.