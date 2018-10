Primož Brezec čez lužo

Primož s prijateljem Marcom Cornsteinom

Nekdanji košarkar na vrtiljaku z mlajšo hčerkico Evo.

Naš nekdanji košarkarski asse je pred tednom dni z družino odpravil čez lužo, kjer z ženoin hčerkicamainuživajo v lepotah Velikega jabolka. Primož se je skupaj s hčerkico celo zavihtel na konjski hrbet, seveda na vrtiljaku.Obiskali so tudi družinske prijatelje in košarkarske kolege, saj je Primož kar osem sezon odigral v NBA. Med drugim so se udeležili družinskega slavja Primoževega nekdanjega agenta, saj je njegov sinpraznoval bar micvo. Ko namreč judovski deček dopolni trinajst let, se šteje za odraslega in sposobnega v duhovnem smislu prenašati judovsko tradicijo, pravo in etiko.Z družino Cornstein so Brežčevi ostali v zelo dobrih odnosih, tako da je bilo ponovno srečanje naravnost čudovito, njihovo prijateljstvo pa je ostalo tako trdno kot nekoč. Za piko na i ter kanček nostalgije pa si je ljubka družinica v newyorškem Muzeju moderne umetnosti ogledala še razstavo o jugoslovanski arhitekturi.