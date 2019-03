Jerca živi na grajskem griču, zato sta z Žadom pogosto tam na sprehodu.

Antropologinja in ustanoviteljica mednarodne ženske fundacijese s svojim psom vsako jutro sprehaja po Ljubljanskem gradu, kjer pa jo je pred dnevi ustavil policist, medtem ko je Žad prosto tekal naokoli. Želel je osebni dokument.»Seveda ga nisem imela, tako kot ne privezanega psa. Pojasnil mi je, da sem po zakonu v prekršku, ki se kaznuje z minimalno 200 evri. Spomnila sem se življenja v Luksemburgu, kjer so bili psi zaradi strogega zakonskega predpisa brez izjeme prestrašeni, nesocializirani in pod občutno psihozo kratkega povodca, ki ni za nikogar predstavljala nič dobrega,« razlaga Jerca, ki razume, da nekateri ne marajo psov ali se jih celo bojijo.»A pri nas je kuža član družine s svojimi pravicami in svoboščinami, zato mu privoščimo, da se občasno druži s sebi enakimi in prosto teka naokoli ob rečnih poteh, na grajski jasi ali v bližnjih gozdovih, ne da bi pri tem kogarkoli ogrožal,« še doda.