Pri Domnu najprej kriza, potem ljubezen

Rojstna karta Domna Kumra

je po ascendentu iznajdljivi, živahni, družabni dvojček, ki mu jezik teče kot namazan. Njegov vladar Merkur, Mars in Sonce so v 1. hiši, torej je usmerjen vase, svojo pot, podobo, samozavest … Ker so v raku, je v resnici precej občutljiv, negotov, čustven, z veliko potrebo po varnih, ljubečih in tesnih odnosih. Te ne najlažje energije v moški karti uravnava Luna v ovnu, ki dodaja odločnost in pogum. Močna kotna Venera na vrhu hiše doma in v sekstilu na ascendent poskrbi za videz ter estetski čut in srečo z nepremičninami. Ker je tudi Sonce blizu 2. hiše zasluženega denarja, Luna v čudovitem trigonu z dobrotnikom Jupitrom, vladar 8. hiše premoženja Saturn lepo povezan z večino planetov, ne le dobro zasluži ter se priložnosti za investicije pojavijo same, ampak zna tudi ambiciozno obračati in plemenititi denar. To je ena pomembnejših življenjskih tem, nekaj, kar mu gre res dobro od rok. Tudi vladar hiše kariere, Uran, je v 6. hiši dela, v konjunkciji z Jupitrom, kar potrjuje, da s svojim delom dobro zasluži, hitro in nepričakovano se mu nasmehne sreča.V odnosih ima več izzivov. Severni karmični vozel je na ascendentu, torej je njegova naloga, da se nauči samostojnosti, saj se je v preteklosti lahko opiral na partnerja in zato ni v celoti razvil lastnih potencialov. Težava je tudi njegova preobčutljivost, saj se ljudje s poudarjenim rakom tako bojijo, da bi bili prizadeti, da se raje umaknejo in zaprejo, kot da bi tvegali čustveno bolečino. Neptun na vrhu partnerske hiše prinaša nejasnost in zmedo v odnosu. Lahko sami ne vemo, kaj bi radi, lahko pa se vzneseno zaljubljamo v zblojene partnerje, ki nam lažejo, ne vračajo čustev, nas zavajajo ali so popolnoma neodgovorni. Vladar 5. hiše ljubezni, Merkur, je v raku, torej potrebuje nekoga, ki mu daje varnost, nežnost, globoke čustvene pogovore, občutek doma in družine. Vrinjeno znamenje kaže neke skrivnosti, Pluton in Saturn pa hkrati strasti in omejitve ter strah pred popolnim prepuščanjem.Pr. Luna je v raku, torej je v posebej čustvenem obdobju, tik po novem začetku lansko leto. Ker je v 2. hiši, je usmerjen na finančno področje in išče nove načine služenja in dela. Jeseni bo še precej aktiven, s tem da ga od novembra do februarja čakajo tako preizkušnje in blokade kot odlične priložnosti hkrati. Saturn in Luna se povežeta v kvadrat tranzitno in v progresijah, kar pomeni, da ga čaka neka izguba, težki izzivi, ki prinašajo občutek nemoči in bolečino, povezani tako s financami kot odnosi. Neprijetna vest lahko odjekne tudi v javnosti. Toda razloga za obupovanje ni, kajti že januarja ima tudi odlične ljubezenske aspekte. Marca pr. Luna vstopi v ognjenega, samozavestnega leva ter se aprila poveže z Jupitrom, kar je eden slajših aspektov, ki se jih vsi veselimo. Prinaša srečo, uspeh, blaginjo, ljubezen in zadovoljstvo. Poleg tega ga že novembra čaka Jupitrov povratek, ki prinaša odlično, bogato in zaljubljeno leto. Dolgoročno torej ni skrbi, odprt pa naj bo tudi za ljubezen.