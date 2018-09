Pri 84 letih še vedno na teren

Dobra volja

je najbolja!

mogoče res ni več rosno mlad, je pa pri svojih 84 letih izredno mladosten, čil in poskočen, o čemer so se lahko na prvi šolski dan prepričali tudi starši ene izmed osnovnih šol v Šiški.Tof je namreč pristopil do skupinice in med očeti in mamicami na simpatičen način opravil kratko anketo o tem, ali menijo, da je za varnost njihovih otrok dovolj dobro poskrbljeno, in ali malčki že sami hodijo v šolo.Oblečen v prepoznaven moder karirasti suknjič je poklepetal tudi s policisti, ki so tisti dan skrbeli za varnost osnovnošolcev, in dokazal, da novinarstvo ne bi smelo temeljiti zgolj na brskanju po spletu, temveč bi se morali mladi in bodoči predstavniki sedme sile zgledovati po njem in se kdaj pa kdaj odpraviti tudi na teren.Ob takšni volji in zagnanosti lahko Tofu le čestitamo in mu zaželimo še veliko uspešnih anket in let, v katerih nas bo še naprej razveseljeval s svojimi domislicami in zapisi.