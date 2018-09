Presrečna mamica

Dilsi, teta Celestine in Žani so se po dolgih letih prvič srečale v Sloveniji.

Za zajtrk v postelji ob 11. obletnici poroke sta poskrbeli njuni deklici.

V hišise vedno kaj zanimivega dogaja, še posebno ko svoje adute pokažetain. Najprej sta očetuin mamicipostregli zajtrk v postelji ob njuni 11. obletnici poroke.Ko sta si obljubila večno zvestobo, se jima ni niti sanjalo, da bosta imela ob sebi nekoč še dve sončici, ki bosta obogatili njuni življenji. Da so bili občutki sreče še močnejši, pa je poskrbela prav posebna dama iz Afrike.»Tetaje spoštovanja vredna gospa, globoko verna in tista, ki nama je pred osmimi leti skupaj z mamicozaupala Žani, da sva jo odpeljala v tuji, beli svet. Nekaj let za tem pa še Dilsi. Po vsem tem času ju je prvič videla in spoznala njun novi dom ter bila ganjena,« je sporočila Maja, presrečna, da sta se s Stanetom srečala pred 15 leti.»Bilo je usodno, kakor tudi poznejši obisk prijateljev in najino potovanje v Gvinejo Bissau. Teta Celestina pravi, da imam prostor v nebesih zagotovljen, prepričana sem, da tudi ona,« se simpatično nasmehne, prežeta z najlepšimi čustvi.