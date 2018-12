Predpraznične priprave

Ana je kuhinjo spremenila v slaščičarno, med peko čokoladnih poljubčkov pa je svojo Otjo naučila mežikati.

Največ je vreden nasmeh, pravi prvi glas radia Center, ki se že pripravlja na drugo sezono televizijske uspešnice Delovna akcija.



foto Instagram

Voditeljicauživa v materinski vlogi, kar niti ni presenetljivo, ko pa ima ob sebi nadvse prikupno. Čeprav zase pravi, da je bolj stroga od Otjinega očeta, bi glede na fotografije temu težko pritrdili, saj je za kuhinjskim pultom videti nadvse zabavna.Svojo ljubko kodrasto deklico je naučila peči slastne piškote in z nami delila to izkušnjo, polno smeha in novih spoznanj. »Roke smo imeli črne od kakava, tla so bila bela od moke, posoda se je morala oprati v dveh strojih.Ampak nasmeh na obrazu je do ušes. In to je edino, kar šteje,« sta kuharici navdušeno zakorakali v veseli december, medtem ko se je očka izkazal kot fotograf.