Praznična drevesca znanih

Krašenje raznobarvnih drevesc je eno najbolj čarobnih decembrskih opravil. V njem uživajo tudi številni zvezdniki, ki kar tekmujejo med seboj, kdo bo postavil višjo, lepšo in bolj ekstravagantno umetnino.Pevkain njen izbranecsta skupaj z otrokiinpraznično drevesce okrasila v značilni rdeče-zeleni božični kombinaciji.Prav nič značilni pa niso okraski v obliki rdečih vrtnic, saj cvetja, ki velja za simbol ljubezni, na devesu pač nismo vajeni. Nemara je želela pevka z izborom poudariti topla čustva, ki vladajo med člani njene sestavljene družine.Glede na to, da se vse, česar se dotakne, spremeni v zlato, ne preseneča, da je resničnostna zvezdnicaizbrala zlato drevesce z zlatimi okraski. Ena izmed najmlajših podjetnike, ki so na poti k temu, da postanejo milijarderji, je krašenje tudi letos prepustila strokovnjakom. Cvetličar, ki je lansko šestmetrsko smreko okrasil z umetnim snegom, se je podpisal tudi pod letošnjo Kyliejino letošnjo božično velikanko.Hči milijonarjaje svoji štiriletni hčerkipričarala magične praznične dni s smrečico, ki jo krasijo medenjaki in bonboni.je znana po tem, da za božič doma rada ustvari pravljično vzdušje, pri tem pa ji ni treba varčevati.Letos je bila rdeča nit krašenja njenega londonskega stanovanja sneženi mož. Za okraske naj bi zapravila okoli 55.000 evrov, več kot 500 evrov pa je porabila samo za adventni koledar.Igralkaje svoje newyorško stanovanje že okrasila zunaj in znotraj. Pri tem je uporabila veliko zelenja in rdečih pentljic. »Hvala bogu, da je konec zahvalnega dne in lahko začnem krasiti dom za svoj najljubši praznik, božič,« je konec novembra navdušeno zavzdihnila in se nizanja okraskov lotila skoraj hkrati s trgovskimi centri.Znano je, da pri Američanih velikost veliko pomeni – vsaj ko govorimo o prazničnih drevescih. Nič čudnega torej, da sta siinletos omislila pravega velikana.Ker pa par ne spada med tiste zvezdnike, ki praznične opravke prepustijo cvetličarjem, jima je velikost povzročila tudi nekaj preglavic. Še dobro, da imata doma ne le eno, ampak kar dve lestvi, s katerima sta si lahko pomagala pri obešanju okraskov.se letos ni pohvalila s svojo, pač pa z mamino božično kreacijo. Priznati je treba, da je drevesce, ki je očaralo dedinjo, resnično osupljivo. Poleg skrbno izbranih srebrnih balončkov ga krasi na tisoče lučk, ki delujejo, kot bi bila smreka ovita v zvezdno nebo.Hiltonovi so sicer znani po tem, da se z božično-novoletno dekoracijo še posebej potrudijo in vsaj eno drevesce katerega od družinskih članov se vsako leto zagotovo znajde na seznamu najlepših drevesc znanih obrazov.