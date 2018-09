Poročna pravljica Tadeje in Sandija

Sandi in Tadeja sta po petih letih svojo ljubezen zapečatila tudi uradno.

Sandi se je prijateljem zahvalil za fantovščino, kar pomeni, da tisti križ le ni bil pretežak.

Tadeja na dekliščini z majčko, s katero je oboževalcem sporočila, da bo kmalu gospa …

Čestitk, objemov in dobrih želja, namenjenih mladoporočencema, seveda ni manjkalo, glasbenikov tudi ne. A na porokiniso igrali njeni fantje Slovenski zvoki, saj so imeli datum za igranje že pred tem rezerviran drugje. Kljub temu pa so bili v mislih tudi z njo, ki je bila do tedaj v ansamblu še edina samska.A tudi to se je zdaj že spremenilo in bodo vsi v enakopravnem položaju. Tadejo,in njune svate so na poročni dan zabavali člani ansambla Mladi korenjaki, ki so ju pospremili tudi k poroki, zvečer pa so prišli na vrsto člani Ansambla Roka Žlindre iz Ribnice.Zdaj vsi upajo le, da ljubezen med Sandijem in njegovo kar devet let mlajšo Tadejo ne bo nikoli minila. Sicer pa sta imela en teden pred poroko, kot se spodobi, tako Tadeja kot Sandi dekliščino oziroma fantovščino, na kateri sta se pozabavala vsak s svojimi prijatelji.Tadeje njene prijateljice niso pretirano namučile, zato pa je moral Sandi kar sam najprej zvariti svoj križ in ga nato še nositi naokoli, kar ni bilo ravno enostavno, saj je bil precej težak. Seveda simbolično, da bo vedel, da je lahko tudi zakon kdaj malo naporen.A bolj za šalo kot zares, saj je sicer znano, da vse težave vedno laže premagujemo v dvoje, če med partnerjema vlada harmonija. In te Tadeji in Sandiju ne manjka vse od tistega usodnega dne, ko se je Sandi zagledal vanjo in ona vanj.Seveda sta drug za drugega vedela že veliko prej, iskrica pa je v hipu preskočila, ko sta se na nekem koncertu v Avstriji pred petimi leti prvič videla v živo. Menda Sandi ni odmaknil oči od Tadeje. A je takrat ostalo le pri gledanju. Približno dva meseca pozneje, ko se je ženil Sandijev brat, pa so bili Slovenski zvoki povabljeni na ohcet, da so zabavali svate, med katerimi je bil tudi Sandi.In tista ohcet je bila začetek nečesa lepega, kar še vedno traja. In je bila osnova za novo ohcet. Živela mladoporočenca in naj vama življenje mineva v ljubezni, slogi in medsebojnem spoštovanju še naprej. Srečno!