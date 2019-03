Po EMI 2019: Evropa navija za Zalo in Gašperja

Zala in Gašper še naprej uživata veliko podporo iz Evrope.

Uvrščajo ju med prvih 7!

Pevka Maruv ni podpisala pošastnih pogojev, ki so jih postavile državne oblasti v Ukrajini, in bo kljub zmagi na nacionalnem izboru ostala doma.

Po burnih reakcijah iz domačih logov so dušo zmagovalcev Eme pobožali odzivi evropskih oboževalcev evrovizijskega cirkusa. Čeravno seznam letošnjih sodelujočih v Tel Avivu še ni popoln, seingibljeta med prvimi sedmimi, kar je vse več, kot so napovedovali nekateri preuranjeni slovenski jeziki.Mladi glasbeni par se z napovedmi sicer ne obremenjuje, ampak že pridno kuje načrt za nastop svojega življenja. V Izrael želita priti do potankosti pripravljena in ničesar ne nameravata prepustiti naključju. Še prej se bosta podala na promocijsko mini turnejo po televizijah tistih držav, ki se bodo v prvem polfinalu skupaj z njima potegovale za deset prostih mest v velikem sobotnem finalu.Razmišljata tudi o oblekah, vendar ne želita izdajati načrtov, idej in morebitnih dokončnih odločitev, kajti faktor presenečenja je značilen za Evrovizijo. Dogovarjata se tudi z vodilnimi pri slovenski delegaciji, saj se morajo uskladiti o številu udeležencev v vselej majhni ekipi, kajti stroški, povezani z letošnjo odpravo, bodo med najvišjimi doslej. Cene prenočišč in vsega, povezanega s tokratno organizacijo, so astronomske, zato bodo morali zelo premišljeno določiti, kdo bo šel in kdo bo moral ostati doma.Smo se pa Slovenci otresli hude konkurentke, še preden se je tekmovanje sploh začelo. V naši skupini je namreč tudi Ukrajina, kjer vladajo izredne razmere, saj se je v nacionalni izbor za predstavnika močno vmešala politika in prepovedala udeležbo sicer zmagovalki njihovega izbora, zapeljiviTa je veljala celo za eno glavnih favoritinj za končno zmago na Evroviziji, a se je odločila, da ne bo pristala na grozljive pogoje državnih oblasti. Žal se je znova izkazalo, kakšno moč ima politika na tem največjem glasbenem dogodku.