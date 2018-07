Po 20 letih skupaj na treningu

Nepremagljivi legendi

inže v 90. letih nista bila samo tekmeca za prvo mesto, ki se je Koširju ob drvečemskoraj vedno izmaknilo, ampak dobra prijatelja in poslovna partnerja, skupaj pa sta tudi trenirala. Da še vedno dohajata drug drugega, sta 51-letni Italijan in pet let mlajši Slovenec ta teden dokazala s skupnim treningom, ki se je sicer odvijal na kopnem.Tomba, ki je uspešen poslovnež in čas najraje preživlja na toplem, je Koširja povabil na oddih v svoje domovanje na Sardinijo, kjer sta predvsem uživala v dobri hrani in pijači, kot prava športnika pa preverila tudi kondicijo. A tokrat sta se namesto po hribu navzdol zapodila navkreber. »Dvajset let pozneje sva skupaj trenirala,« je Mojstrančan zapisal ob fotografiji z vrha pečine.Pod posnetkom za v anale so se hitro usuli komentarji oboževalcev, ki so si enotni, da smučarskima asoma leta ne pridejo do živega, saj sta še vedno videti odlično, ob čemer je naš šampion priznal: »Malo bolj utrujena sva vendarle.« No, če smo iskreni, je bolj upehan videti Tomba. Morda pa ga je Košir tokrat vendarle ugnal v kozji rog!