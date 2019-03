Peti otrok košarkarja: tri dekleta in sin, zdaj pa ...

Košarkarske legende so se zabavale ob obujanju spominov.

Ob pivu je vse preprosto, bi se strinjal marsikateri moški, tudi čakanje na sina, pa dodajamo mi.Prav ta veseli dogodek pričakuje legendarni košarkar, saj ima njegova žena ravno v teh dneh predviden rok poroda.in, katerih družinico trenutno sestavljajo hčerkeinter sin, se bosta kmalu razveselila petega otroka, sina.Še pred tem pa se je nekdanji košarkar in generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije veselil s prijatelji, ki jih je na kup zvabilo nič drugega kot pivo. Pivovarna Laško je v posebni regijski kampanji združila štiri največje košarkarske legende Balkana, poleg Raše šein, ki so pustili velik pečat v svetovni zgodovini košarke.Dobri prijatelji so se z anekdotami spominjali svojih legendarnih časov in trdega dela, ki so ga vlagali za vrhunske rezultate in uspeh, ter ob kozarcu piva združili prijetno s koristnim in uživali med ustvarjanjem skupnega projekta.