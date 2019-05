Odprla je kopalno sezono

Le 15 stopinj Celzija je imelo morje, ko je Tanja skočila vanj.

Vsako leto se v morje vrže že maja.

Igralka ni nikoli skrivala, da obožuje morske radosti, zato izkoristi vsako priložnost, da lahko skoči na obalo in si napolni baterije.je tudi letos, ko je večina ljudi morje le opazovala, pogumno skočila vanj. In čeprav jo je sprva zazeblo do kosti, je na koncu priznala, da se je prvo letošnje plavanje izplačalo.»Po vsakem kopanju se počutim kot Iron Man! Pred nosom imamo zdravilo, ki pa ga le redko izkoristimo. Plavanje v mrzli vodi namreč pomaga krepiti imunski sistem in še veliko več, toda kljub temu sem bila v morju sama. Nisem hotela ven! In potem sem se še dva dneva počutila kot levinja,« o pozitivnih učinkih spomladanskega namakanja v morju modruje Tanja, ki je letos prvič v vodo skočila pri naših južnih sosedih, in sicer na Braču.Na Hrvaškem se mudi že nekaj časa, pred dopustovanjem na Braču je nekaj časa preživela na Brionih, kjer je slovenski poslovnežpraznoval 50. rojstni dan. Na zabavo so bili poleg Tanje inpovabljeni tudi, ki je slavljencu zapela, ter številni drugi slavni in znani obrazi.