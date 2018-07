Temnopolti, temnooki, navihani deček v stajici je nihče drug kot novinar in voditelj na nacionalki Seku Mady Condé. Simpatični in visokorasli Štajerec, ki ga mnogi poznajo predvsem po njegovem televizijskem delu, ne vedo pa, da je Seku tudi igralec, režiser, prevajalec, pesnik in pravljičar, je ob praznovanju 39. rojstnega dne s prijatelji in znanci delil simpatično fotografijo iz najnežnejših let.



Sicer z zamudo, a iz srca, vse najboljše Sekuju tudi z našega uredništva​!