Oboževalke norijo od sreče, to jim podarja slovenski pevec

Svoj izvod lahko za silvestrovo dobite na koncertu v Postojni.

»Ljudje me očitno še vedno hočejo, in to je noro.«

Pevecje vesel, da je po več kot 20 letih samostojne kariere še vedno ljubljenec slovenskega občinstva, zato se je odločil, da oboževalcem, še posebno pa oboževalkam, v veselem decembru podari nekaj, da bo lahko z njimi vsak dan v letu – koledar s svojo fotografijo.»Ko sem bil mlajši, je mladina norela za takimi stvarmi, zdaj pa sem že toliko star, da se mi je zdelo nesmiselno karkoli podarjati. A ljudje to očitno še vedno hočejo, in to je noro,« pove navdušeno. V lepo gesto ga je prepričala njegova draga, ki je tudi izbrala fotografijo, prvi izvodi pa so šli za med. »Ženske so norele,« razlaga pevec, ki je med oboževalke prejšnji konec tedna že razdelil 200 koledarjev. Ob tem se spominja, da je dal pred desetletji za darila malo premoženje, a mu ni žal niti za cent.»Več kot milijon tolarjev sem namenil za to, ker so ljudje iz vse Slovenije klicali, da hočejo posterje, dežnike, majice.« Vili ima pred sabo še naporen december, saj s skupino skoraj vsak dan nastopajo v drugem kraju, na zalogi pa ima še dovolj koledarjev, da bo z njimi popestril stene Slovenk.