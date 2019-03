Nerazumljeni ekscentrik ali srhljiva pošast?

Izjemni pevec in plesalec je bil zasebno razvpita osebnost.

James Safechuck je Michaela spoznal na snemanju reklame.

Wade je bil pevčev veliki oboževalec.

Dokumentarec Leaving Neverland, ki je doživel premiero ta mesec, je šokiral svet in razdvojil javnost. Osrednja tema filma v dveh delih je ena največjih pop ikon 20. stoletja, ki gainobtožujeta pedofilije. Moška v kamero samozavestno pripovedujeta srhljivi zgodbi, ob katerih je svet onemel.»Bil je nežen in prijazen, pomagal mi je uspeti in razviti ustvarjalnost, hkrati pa me je spolno zlorabljal, ko sem bil star komaj sedem let,« trdi Robson, ki je že pri petih letih postavljal temelje svoje plesne kariere. Podobno zgodbo v filmu podaja Safechuck, ki je pevca spoznal na snemanju reklame. Oba naj bi zlorabe doživljala na zvezdnikovem nenavadnem ranču Neverland, polnem domišljijskih sob, igrač in reči, ki so otrokom ljube.Michaelov odnos do fantkov se je v času njegovega življenja zdel nekoliko čuden. V dokumentarnem filmu iz leta 2003, Življenje z Michaelom Jacksonom, v katerem zvezdnik razkrije marsikaj o sebi, je pevec denimo povedal, da mu je neki fantek dejal, da bo, če ga ima rad, spal poleg njega v postelji.Ko ga je avtor filmanekajkrat vprašal, zakaj spi v isti sobi kot fantki, je odvrnil: »Otroci so moj največji navdih za vsako besedilo, vsak ples. Rad sem ves čas z njimi.« Jackson je napisal pesem o zlorabi otroka, ki so jo izdali po njegovi smrti na albumu Xscape 2014. Gre za skladbo o deklici, ki jo je zlorabljal očim.Po premieri dokumentarca se je nekaj velikih radijskih hiš odločilo, da ne bodo več predvajale Michaelovih pesmi, ustvarjalci Simpsonovih so iz risane serije izločili del, v katerem nastopa Jackson. A mnogi še vedno ne verjamejo, da je kriv: številni oboževalci, ki so prepričani, da James in Wade lažeta, da bi se dokopala do slave in denarja, so celo protestirali pred lastnikom dokumentarca, televizijo Chanel 4.Dokaz za to naj bi bila tožba proti Michaelu iz leta 2005, ko sta oba med pričanjem na sodišču dejala, da ju pevec ni zlorabljal. Medtem ko Michaelova hčine verjame, da je njen oče kriv, je bila zvezdnikova sestrao bratovem zločinu prepričana že pred 22 leti, ko so se prvič razvnele govorice, da je pedofil. »Kaj neki bi moški, star 35 let, lahko trideset dni počel s fantkom?! Tudi jaz sem žrtev zlorabe in vem, da bodo ti otroci ves preostanek življenja prestrašeni. Rada imam brata, še bolj pa mi je žal teh otrok,« je dejala.