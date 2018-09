Neprepoznaven slovenski igralec

»Končno!«

Ženske imajorade tudi zaradi njegovih nežnih potez, navihanega nasmeha in deškega obraza. In na takšen videz prisega tudi v bodoče, vendar se je kljub temu za potrebe videospota za pesem Mesec skupine Lusterdam spremenil v pravega volkodlaka oziroma kar psihopata, s tem osupnil oboževalke in priznal, da je resnično srečen, ker ima brado.»Končno!« pravi presrečni Domen, ki je v videospotu igral morilca, ki s strelnim orožjem pokonča svoje dekle. V vlogi psihopata, v kateri ga doslej nismo bili vajeni, ga sicer nikoli ne bi pričakovali, a priznati moramo, da mu celo ta na nenavadni način prav pristaja.