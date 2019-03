Profimedia, Zuma Press - Archives »Razmišljajte kot kraljice. Kraljica se ne boji, da ji ne bo uspelo. Neuspeh je le še ena stopnica do veličine.« Oprah Winfrey

Čeprav so nas stoletja poskušali prepričati o nasprotnem, so za številne ključne kulturne in zgodovinske premike zaslužne prav ženske, ki so včasih v ospredju, pogosteje pa v senci ustvarjale, izumljale, vladale.Z življenji in modrimi mislimi nam niso za vzor le velike zgodovinske junakinje kot, znanstvenice kotali umetnice kot, ampak tudi nekatere zvezdnice, po zaslugi katerih je podoba močne, samozavestne in neodvisne ženske, ki je ponosna nase in ne želi biti podobna moškim, postala nekaj običajnega. Poiskali smo nekaj njihovih izjav, ki so nam lahko v navdih.