Nekdanji Jonas bi se zdajšnjemu smejal

Kakšno je bilo vnovično snidenje s kamero, kot bi se dobila s starim prijateljem?

Jonas Žnidaršič se veseli novih odaj, v katerih bo tedensko komentiral dogajanje doma in po svetu Foto Žiga Culiberg

Pa tudi človek ni več enak ...

Sta z glavnim scenaristom oddaje, Igorjem Bračičem, že kdaj sodelovala?

V novi, satirčni oddaji Kaj dogaja? z Jonasom bo gledalcem predstavil novega, zrelejšega sebe. Foto Žiga Culiberg

Ekipa je raznolika ...

Če bi bila oddaja to soboto (dobila sva se v petek, 1. marca), kaj bi izpostavili, o čem bi govorili?

Pred predstavami, ste povedali, ste imeli vedno tremo, kaj pa pred oddajami?

Veljali pa ste za najbolj sproščenega voditelja?

Kot prvi voditelj kviza Lepo je biti milijonar (od leta 2000) je postavil visoke voditeljske standarde, gledalci so ga oboževali. Foto PopTV

V spominu ste nam ostali kot mojster obrazne mimike, sploh v Milijonarju ste blesteli in s tem navduševali gledalce ...

Kakšnega Jonasa boste torej zdaj ponudili gledalcem?

Pravite, da ste zdaj tudi prijaznejši. Ste si takšni bolj všeč?

Kaj pa bi Jonas iz Videospotnic rekel o zdajšnjemu?

V času Videošpona je Jonas v studio prihajal tik pred oddajo, brez pripravljenega besedila in vsebin. Foto arhiv Dela

Pred nekaj leti ste delali revizijo, od precej stvari ste se poslovili. Kakšno spremembo je to prineslo, živite zdaj kaj drugače?

Pa je zdaj kaj drugače?

Katerega od nekdanjih hobijev – poker, biljard, šah … ste še ohranili?

Družina in hčerki so ga spremenili. Jonas Žnidaršič lani, z mlajšo Hano Angelino in partnerico Alenko Kavčič. Foto Mediaspeed

Hkrati z revizijo je prišlo tudi spoznanje, da se od vas pričakuje, da postanete modrec za svoji hčerki?

Česa sta vas naučili hčerki, Rozina Zoja in Hana Angelina?

»Nehal sem se smejati staršem in njihovim problemom.«

Otroci so velikokrat ogledala. Prepoznavate v njiju kaj sebe?

Kakšen oče ste? Zahteven, strog?

Kako hčerkama postavljate meje?

Kaj počnete z dekletoma, kadar ste skupaj?

»Treba se je odločiti, ali boš raje priljubljen ali koristen

foter.«

Kako pa se soočate z najstniškimi muhami?

Nekje sem zasledila, da ste pred leti, kot oče, ki je zgled, opustili kajenje marihuane?

Vas skrbi, kako hčerki obvarovati pred tem?

»Ko kaj poskusim, vidim, da me že mulci tresejo, tako da raje ne igram.«

Ljubitelji vašega lucidnega načina razmišljanja in inteligentnega humorja ter dobre glasbe vas lahko poslušajo tudi na radiu Bob ...

Vaši termini so, vsaj glede na nekdanji življenjski slog, ko ste vstajali precej pozno, kar zanimivi, v etru ste od 7. in 10. ure in od 14. do 17. ure ...

»Človeško telo je metafora za življenje, mora se čistiti in dobro je, če se čisti sproti.«

Iz nekdanjega Jonasa ste želeli narediti novega, boljšega. Koliko vam je za zdaj uspelo?

Pravite, da obstajata dva Jonasa, eden za javnost in pred kamere in drugi za doma. Ste izboljšali oba?

Doma torej je boljše?

Bi to potrdili tudi domači?

Ja (smeh, nato premislek) … Zanimivo je, kako je po eni strani vse tako, kot je bilo, kamere, velik studio, po drugi strani pa nič več ni, kot je bilo. Tu so digitalna ozadja, ogromna scena, še vedno pa je veliko ljudi v studiu.To pa sploh, seveda. Zdi se nam, da je vse okoli nas drugače, ampak svet se spreminja, tako kot se tvoja percepcija sveta. Jaz bi povsem verjel v teorijo, da je svet ves čas enak, samo ti ga vidiš drugače. Čeprav ni čisto tako, v veliki meri to drži.Ne, še nikoli, to je zame nova izkušnja. Sva se kar ujela. Majčkeno se je bilo treba prilagoditi, z obeh strani. Treba je razumeti, da drugi ljudje drugače vidijo televizijo in komedijo kot ti.Dobro je, ko se ekipa sestane in se ne začne prepir, ampak prepričevanje. Različnost, drugačnost. Ko pa daš kreativne ljudi še malce pod pritisk, v našem primeru so to roki, se izkažejo. Včasih slabo, tudi to se zgodi, včasih nastane kak prepir. Če pa so vsi pametni in vmes ni budal, iz teh spopadov vedno nastane kaj dobrega.O prekletem sendviču, saj je zdajugotovil, da je morda prehitro odstopil. Komedija se ponuja kar sama. Tudi o, torej spet nekom, ki so ga sklatili. Teh odstopov je že res veliko. Pa oin o tem, kako sta se srečala predsednik in diktator. Kateri je kateri, pa ni čisto jasno (to pospremi s svojo značilno pomenljivo obrazno mimiko). Govorili bi o vsem, kar se dogaja.Seveda jo imam. Bolj ko si zrel, pameten, bolj realno se vidiš. Bolj se čudiš, 'u, je*emtiš', bolj čutiš odgovornost. Ker včasih, ko sem bil še mul'c, se mi je pa ... 'fučkalo'. Pet minut prej sem uletel v studio, nista me zanimala ne maska ne scenarij, govoril sem iz glave, to je bilo še v starem Videošponu. Zdaj je pa odgovornost večja. Ampak kot pravijo stari mački v teatru – če ni treme, tudi predstava ni dobra.Tega ne bom komentiral. Ni na meni, da govorim, kaj je bilo dobrega na meni. To počnejo drugi, jaz pa bom z veseljem poslušal (se namuzne v nasmešek).Mislim, da se je pač vse poklopilo, dobra ekipa, dober format. Pred kamero vedno nastopam v neki vlogi, nisem čisto tak, kot sem na ulici ali doma. Vloga je prilagojena temu, kar takrat počnem. Tega, na primer, v Videošponu nisem počel, v zabavnih oddajah na Pop TV, Brez zapor tudi ne, tam sem bil spet drugačen. Upam, da bom tudi zdaj drugačen.Takšnega, kot je zdaj. Zrelejšega, človeka, ki opazuje svet okoli sebe in ga poskuša komentirati. Želim si, da bi se ljudje ob naši oddaji majčkeno nasmejali, a tudi zamislili. Če nam to uspe, bo naloga opravljena.Ja. Sploh zdaj, ko imam spet razlog, da se ukvarjam s televizijo, z oddajo, humorjem, razmišljam, kako se to počne in kako to delati dobro.Smejal bi se mu. Norčeval bi se.V to so me prisilile življenjske okoliščine. Izkazalo se je, da naša stara hiša, ki jo je postavil še moj foter, ne bo več dolgo zdržala. Treba jo je bilo porušiti, preden bi se sama. S tem so prišle nujne spremembe in revizija ne le materialnega, stvari, ki so se nabrale, ampak je napočil tudi nov začetek, nov način življenja, prilagajanje novim prostorom. Koristno je bilo.Ko sem naredil inventuro, pregledal in se znašel pred kupom stvari, sem začutil tisto budistično misel, da te materialne stvari ovirajo. In resnično te. Zelo veliko sem razdal, prodal ali preprosto vrgel proč. Tega je bilo res ogromno. Če smem ljudem mimogrede dati nasvet – stvar, ki je pet let niste prijeli v roko, je za stran, znebite se je. Človeško telo je metafora za življenje, mora se čistiti in dobro je, če se čisti sproti.Šah. Biljarda ne igram več. Sem postal premalo spreten, potem pa sem majčkeno užaljen, ko kaj poskusim, pa vidim, da me že mulci tresejo, tako da raje ne igram. Ne ohranjam starih hobijev.Tako je. Nehal sem se smejati staršem in njihovim problemom. Zdaj mi ne gre več na živce, ko v gostilni zraven sede kakšna družina in otroci skačejo okrog, polivajo kokakolo in norijo. Zdaj kar razumem, za kaj gre.Zoja bo aprila stara 16 let, Hana pa jih ima 10. Česa sta me naučili? Odgovornosti in strahu. To je isto kot v stari pravljici, ki sem jo bral kot otrok – živel je neustrašen fant, ki se ni ničesar bal. Pobil je par zmajev, potem pa se je poročil in dobil punčko. Ko je zraven hčerkice zagledal kačo, je v istem trenutku prvič v življenju spoznal, kaj je to strah. Vidite, točno tako se počutim. Prej se nisem bal ničesar, niti me ni skrbelo za nič. Bo že nekako. Zdaj pa kar naenkrat … O, madonca. Pa ne le, kako ju preživiti in prehraniti, ampak kaj bo iz njiju nastalo (se malce zamisli). In naenkrat moraš biti zgled, to je najtežje.Ja, prepoznavam kakšne lastnosti, kakšne pa me tudi povsem presenetijo. Od kod, hudiča, se je pa to vzelo? In potem krivim sodobne čase in družbo in svet, ki gre v maloro (mu usta spet potegne v tisti nasmešek).Premalo strog, premalo zahteven ... Prestrašen.Težko je, tako jih imaš rad, da se nočeš zameriti. Jaz sem prevzel vlogo strožjega in sem tisti, ki je, kadar je tako, osovražen. 'Zakaj si mi vzel telefon, zakaj si mi zvečer vzel računalnik?' (globoko vdihne) Ampak v nekem trenutku sem spoznal, da se je treba odločiti, ali boš raje priljubljen ali koristen foter. In ta odločitev ni lahka. Jaz sem se odločil, bo enkrat že razumela, ko bo starejša. Za zdaj pa rajši po pameti kot po srcu.Starejša se me že izogiba. Je že v tistih letih, ko je bolj vesela, če me ni. Zadnjič se je odpravljala v mesto, jaz pa tudi, po opravkih, in se je kar zgrozila: 'Joj, samo da se ne bomo srečali!' (se namuzne)To je pa nekaj nemogočega, noro je. Kot bi v določenem trenutku, ko pride neki datum, hormoni zavreli in naenkrat ne prepoznaš več svojega otroka. Seveda reflektiram, kako je bilo pa z mano? Saj res, saj je moja mama tudi norela, ko sem bil v teh letih. No, vse dobiš nazaj.Sem, že štiri leta nazaj.Moj oče je imel zelo rad alkohol, zato se je tudi mama ločila. Občutek imam, da prav zaradi te izkušnje jaz nisem šel po tej poti. Morda se motim, a občutek imam, da obe hčerki prav zato, ker sem jaz kadil travo, to prezirata. Zdaj si rad rečem – jaz sem se žrtvoval, zato da oni dve ne bosta.Tudi, sem osrednji voditelj na radiu Bob, to počnem vsak dan in z veseljem.Seveda. Zrela leta prinesejo nujno potrebne spremembe. Ne moreš živeti tako, kot si včasih. To bi bilo neumno in butasto, hvala bogu, v to past nisem padel. Star židovski pregovor pravi, če se človek ne spremeni na boljše, se bo spremenil na slabše.Ah, mislite, da bom rekel, da sem zadovoljen, poglejte, kako sem zdaj v redu (se zasmeje)? Kje pa, z vsakim dnem najdem nove razloge za skrb in koliko je treba še narediti. In tega, se bojim, ne bo nikoli konec.To je pa dobro vprašanje. Bomo videli prihodnji teden, ko se začne oddaja, jaz upam, da ja.Gotovo, da je.Aaaa (se skremži). O tem pa nisem povsem prepričan (nasmeh).