Imamo zmagovalca Kmetije. To je …

Denis si bo ob morebitni zmagi omislil še kakšen tatu.

Izklesani Franko je pravi magnet za dekleta, a do zdaj še nobene ni predstavil staršem.

Dan pred velikim finalom Kmetije smo se odločili, da izberemo svojega zmagovalca. Kriteriji so bili predvsem splošna priljubljenost, družabnost in priljudnost, ki so jo kandidati pokazali v treh mesecih bivanja na posestvu. Skoraj soglasno smo sprejeli odločitev, da si denarno nagrado in naziv kmet leta zaslužita dva postavna mladeniča,inNista nas zavedla s svojim izklesanimi telesci, ampak s pridno roko, spoštljivim odnosom do sotrpinov in pripravljenostjo na sodelovanje v zabavnih prigodah. Brez njiju bi bil ženski del občinstva za marsikaj prikrajšan, pa tudi nekaterim tekmovalkam na Kmetiji ne bi bilo tako vroče, če se okoli njiju ne bi sprehajala napol gola mačota. Zdaj se komaj otepata pobesnelih oboževalk, ki ju napadajo na vsakem koraku in si želijo njune pozornosti ali vsaj spominsko fotografijo z njima.Prijazno jim ustrežeta, pri tem pa si Franko zaradi svojega samskega statusa lahko privošči kakšen korak dlje in vsake toliko svojo slavo s pridom izkoristi. Denis se je za odtenek zresnil, se sprijaznil s tem, da se proti mlinom na veter ne splača boriti, in odlično izkoristil drugo priložnost, da korenito popravi grenak priokus, ki ga je pustil pri prvi kmečki odisejadi.V vsakem primeru si bosta oba krepko opomogla, natančneje njuna bančna računa, saj sta tudi brez zmagovalne nagrade za uvrstitev v finale v žep pospravila kar nekaj tisočakov.