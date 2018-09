Namesto rdeče presenetili z zlato preprogo

tara zupancic in branko djuric duro

saso stare domen valic

lea sirk promenada

Medijska hiša Pro Plus je za spektakularni začetek nove sezone tudi letos izbrala Železniški muzej. Namesto rdeče so presenetili z zlato preprogo, nanjo pa so stopili le povabljeni sodelavci, poslovni partnerji, predstavniki medijev in seveda zvezde njihovega televizijskega programa.Tokratna posebnost je bilo kar pet odrov, ki so s sinergijo nastopajočih ustvarili veličastni uvod v zabavo leta.Generalni direktorje s kratkim in sladkim govorom vzbudil upanje, da so pred nami pestri meseci zabavnih vsebin, in zaželel vsem zbranim obilo užitkov ob spremljanju dveh najbolj gledanih komercialnih kanalov.Ob različnih glasbenih ritmih, srebanju omamnih pijač in grižljajih slastne hrane se je sproščen večer tradicionalno zazibal pozno v noč.