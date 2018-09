Najbolj me žalosti, ker z mano že skoraj pol leta ni seksal

Lahko mu kuhaš do nezavesti, pa ne bo zadovoljen. Ko boš dojela, da ta drugi tir, na katerega te je postavil, hraniš sama s svojim odnosom do sebe, boš naredila prvi veliki korak.

Ljuba mojakaj si ti v resnici želiš? Je moževo obnašanje takšno, da si želiš spati z njim? Ali te je strah, da te bo zapustil, in samo groziš z ločitvijo, ker veš, da je seks sestavni del ljubezenskega odnosa? Seks je močno orodje manipulacije in zna tudi zelo boleti. Z odtegovanjem te partner ponižuje in ti jasno in glasno govori, da si v tej želji sama. Vedi, da te ponižuje samo v tvoji glavi. Ti misliš te misli. Kaj misli on, ne veva in bi lahko samo ugibali.Tvoj mož noče spati s tabo, pa kaj! Saj se tudi pogovarjati noče s tabo, pa kaj! Sploh ni v odnosu s tabo, pa kaj! Dokler živiš z njim, lahko narediš samo spremembo pri sebi, začneš mantrati mantro 'f*ck off' in moč po malem vračati sebi. Očitno ga ne moreš zapustiti (zakaj tega ne narediš, je pomembno vprašanje), torej ga sprejmi takšnega, kot je, in si naredi življenje z njim znosno. Spremeni svoje misli.Lahko narediš dvoje (možnosti je seveda še mnogo):- Lahko si ga začneš slikati v najlepših barvah, kot da bi ga sanjala.Treniraš svoje misli, da je tvoj mož najboljši, najbolj ljubeč, sočuten in topel moški, kar jih poznaš. Ko se bo drl in histeriral, ga presliši in si govori, da te bo objel in poljubil. Nariši si na njegovo obličje sama v sebi. Vse, kar si želiš od moža. Trčili bosta tvoja in njegova resničnost in priča boš zanimivim rezultatom.Če ti uspe, boš ena redkih, ki zmorejo obdržati fokus v najbolj kočljivih trenutkih realnosti v svoji viziji in boš manifestirala novega moža. Novega starega ali novega novega, ha, ha. A to moraš narediti iz čistega srca, brez trohice zamere in preteklih zgodb. Za tovrstno manifestacijo potrebuješ znanje in treba bo brati, se izobraževati. Poznam eno, ki ji je to uspelo. Samo eno, a dovolj za dokaz, da se to da izpeljati! Zdiš pa se mi preutrujena in preveč zdelana za to možnost in iskreno upam, da se mogoče motim.- Lahko pa izbrišeš njegov zapis v sebi in poskrbiš zase na vseh področjih. Ni ti treba izbrisati ljubezni do njega, če temu, kar čutiš do njega, praviš ljubezen. Miluj to čustvo, kolikor hočeš, a v glavi si naredi prostor za ljubimca, za prijatelje, prijateljice in začni živeti na polno. Kuhaj, ko se ti da, pospravljaj, ko se ti ljubi. Naj se dere, naj mu gre vse na živce, ti si najpomembnejši človek v svojem življenju! Najdi si druge sogovornike in z njimi uživaj. Zaljubi se v življenje, bodi radostna z otroki in se veseli vsakega novega dne. Moški ob tebi se sicer imenuje tvoj mož, ohranjaš status poročene ženske, to pa je ob denarju tudi vse, kar lahko dobiš od njega. Ne odpoveš se skupnemu premoženju in ne spreminjaš statusa družine otrokom.Namerno ti ne svetujem ločitve, na to tako ali tako najprej pomislimo. Ločitev je lahko rešitev, ko se nažremo ponižanj, ko izgine zadnja trohica ljubezni in postane vzdušje škodljivo za otroke. Vmes pa je treba dati vse od sebe, da odnos pozdravimo in osvežimo.V tvojem primeru niti ne vem, ali imata kakršenkoli odnos ali sta ga sploh kdaj imela. Verjamem v čudeže, lahko ga celo na novo zgradita. Oba. A tvoj mož si tega očitno ne želi in konkretno te vara, saj ne spi s tabo. Najpomembneje je, da se odločiš zase.Pozorno najmanj petdesetkrat preberi svoje pismo, kot bi brala o nekom drugem. Kot da ga nisi napisala ti. Kar naenkrat boš videla popolno nesmiselnost svojih vprašanj, videla boš realnost, kruto, brez iluzij. Živiš človeka nevredno življenje in videla boš, kdo si. Ženska, polna nevrednosti, zadovoljna z drobtinicami, ki ji padejo z mize bogatega življenja. Nehala se boš ukvarjati z njim in boš začela iskati sebe, svojo vrednost, sanje in smisel. Na tej poti te nekaj časa še lahko spremlja moški njegove vrste, če se zares odločiš zase, pa gotovo ne za dolgo.Edini pametni in tehtni odgovor, ki ti ga lahko dam, je, da te vabim, da začneš živeti sebe. Ko je človek cel, zaceljen, miren v sebi, se dokoplje do globoke modrosti življenja, da sam ustvarja življenje okoli sebe. Takrat lahko živimo s komerkoli, tudi z opico, pa nas ne bo spravila ob mi. A do tja je dolga pot.Ne ukvarjaj se z njim, to je brezplodno. Lahko mu kuhaš do nazavesti, pa ne bo zadovoljen. On ni zadovoljen s sabo, ti si samo postranska škoda. Ko boš dojela, da ta drugi tir, na katerega te je postavil, hraniš sama s svojim odnosom do sebe, boš naredila prvi veliki korak.Imaš vso mojo podporo in ljubezen, čudovita ženska si!