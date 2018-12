Monika – najlepši del ansambla Boršt

Moniki Lavrič, najlepšemu delu ansambla Boršt, se lepo poda narodna noša.

Člani ansambla Boršt na Ptuju, ko so se še pripravljali na večerni nastop in naskok na novo lovoriko.

Leon Ruparčič in Monika na koncertih pojeta v duetu, včasih pa tudi zaplešeta.

Ansambel Boršt je na Vurberku osvojil zlatega zmaja.

Ansambli običajno vselej nastopajo kot celota, a številni oboževalci si kakšnega od članov želijo tudi malo bolje spoznati. Zato smo tokrat pod drobnogled vzeliin jo vprašali, kako je sploh pristala v ansamblu, ki je letos na festivalih osvojil številne nagrade. Pravzaprav so bili tako uspešni, da je bilo 2018 pravzaprav 'Borštkovo leto', se pohvali Monika.Začelo se je na festivalu v Števerjanu, kjer so prejeli dve nagradi – za najboljšega debitanta in priznanje občinstva. Naravnost sanjski je bil Vurberški festival, saj so tam prejeli nagrado za najboljšo izvedbo, plaketo Lojzeta Slaka, s tem pa v skupnem seštevku točk dosegli sam vrh in prvo nagrado – zlatega zmaja. Uspešno festivalsko leto so zaključili na Ptuju, kjer so prejeli nagrado občinstva, ki je njihovo skladbo z naslovom Kot reka svobode izbralo za najlepšo pesem festivala.Ob harmonikarju, kitaristuin basistupa imata zasluge za to tudi pevcain. Monika, doma iz Dvora pri Žužemberku, študira predšolsko vzgojo na koprski Pedagoški fakulteti in trenutno piše diplomsko nalogo.»Pri delu z otroki neizmerno uživam,« pravi Monika, ki poleg tega, da poje, rada tudi riše, še raje pa zapleše. »Kadar naši fantje na kakšni veselici zaigrajo kakšno instrumentalno skladbo, se s pevcem velikokrat zavrtiva,« pravi. Ko ji dopušča čas, se rada odpravi tudi na daljši sprehod ali obišče skupinsko vadbo.»Saj veste, ženske moramo skrbeti tudi za rekreacijo,« se nasmehne Monika, ki obvlada tudi igranje klavirske harmonike in je končala nižjo glasbeno šolo. In ja, harmoniko še vedno tu in tam rada vzame v roke in nanjo zaigra. Hkrati je velika ljubiteljica živali. »Doma imam ribico in psičko Fino, ki sem jo nedavno posvojila,« nam zaupa pevka, ki je peti začela že v vrtcu in je sodelovala tudi na prireditvi Korajža velja. Pozneje se je pridružila šolskemu in cerkvenemu zboru.»Trikrat sem bila tudi v vseslovenskem otroškem pevskem zboru v času poletnih počitnic, po osnovni šoli pa sem že začela peti v ansamblu. Sama bi rekla, da že od majhnega živim za narodno-zabavno glasbo. Leta 2016 pa sem začela peti v sedanjem ansamblu Boršt. S fanti smo se ujeli prvi trenutek in smo zelo povezani, tudi ko nismo na odru,« pravi Monika Lavrič.In doda, da jim je letos uspelo doseči veliko več, kot so si želeli in pričakovali. Še posebej ponosni pa so na zlato plaketo Lojzeta Slaka, ki so jo prejeli za izvedbo prelepega valčka z naslovom Tja čez suhokranjske griče v Vurberku. In seveda zanj posneli tudi videospot.