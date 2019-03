Moje orodje deluje, delam, pijem, seksam, samo seksat se pa ne bom šel učit.

Če si seks mašina, si seks mašina in boš vedno našel svoje stranke. Čeprav si otopel za ljubezen in se ji izogibaš, bi ti vseeno svetovala krajši razmislek o njej!

Kaj bi ti sploh rad od mene? Se greš malo ekshibicionizma ali si nabiraš nove stranke?Za seks imamo strokovnjake, za tantro,je prvi, ki se nanj spomnim, pa dr.... Vsi ti lahko kaj več povedo o tantri pa o spolnosti tudi. Če mene vprašaš, glede na to, da si tak kerlc, sploh ne razumem vprašanja. Zakaj bi se moral nekaj na novo učiti, če ti gre vse kot po maslu?Živiš svoje sanjsko življenje, torej uživaj še naprej! Bolj se mi zdi, da ni vse tako kot v pravljici in da je prišel čas, ko si se le začel spraševati, kam vse to pelje. Ker prihaja čas, ko boš 'upadel' in boš lahko stoodstotno deloval le še na tabletah. S čimer pa spet ni nič narobe, teraj, dokler lahko. Res pa je, da sem se vedno spraševala, kakšno je življenje človeka, ki skoncentrira življenje na delo, prehranjevanje in seks. Je to dovolj za srečo?Praviš, da je, a se vseeno zapleteš v obtoževanje žensk na splošno. Ti si res car poenostavljanja. Po drugi strani pa praviš, da nas je vse več, ki iščemo, tako kot moški, samo seks. Moti te, da si ženske vedno želimo česa novega, ne moti pa te, če si moški želite vedno novo žensko. Veš kaj, iz te kolobocije jaz ne bom prišla cela, sploh ker nočem moralizirati in ker nočem biti žaljiva do tebe. Vseeno ti bom povedala, da, če bi te res srečala, bi se mi zdel butast in smešen.To še ne pomeni, da je kaj zares narobe s tabo, to je samo moje skromno mnenje, intimno, ki te v ničemer ne zavezuje. Meni se to ne zdi seksi. Mnogim se tvoj način, tvoj življenjski slog zdi seksi, zato ti nimam česa svetovati, razen da se strinjam, da se ti ni treba učiti tantre. No, mogoče bi ti le svetovala, da bi se šel malo učit odnosov, ne moreš brez njih, to se čuti tudi v tvojem pisanju. Zakaj ljudje pijemo, zakaj se moramo napiti za seks? Da bolj čutimo ali da se bolj izgubimo pred sabo!? Da se razumemo, govorim o čezmernem pitju.Ti živiš sam, družiš se samo s prijatelji in greste ven, se napijete in kje mimogrede snamete kakšno žensko za seks. Vau, to pa mora biti res doživetje. Predvsem naslednji dan, ko se zbudiš kot zmagovalec, ki je spet obdelal eno živalco. Prepričana sem, da se pogrezaš v praznino. Ker enkrat nastane ta praznina, kjer ni pravega ljubečega objema. Verjetno se bojiš prave intimnosti, ki povezuje vse človeške sokove, dušo, telo, um.Priznam, tega se bojimo bolj ali manj vsi.To so bližine, ki si jih vsi želimo, ampak te bližine lahko tudi bolijo, pomenijo, da imaš pogum za popolno predajo, da se razgališ do neslutenih razsežnosti. Danes seks enačimo z močjo in uspešnostjo. Frajer si, če veliko seksaš, če imaš veliko žensk. Tudi ženske so se pridružile temu trendu. Za seks potrebujemo vedno več zunanjih stimulacij, pornografijo, alkohol, drogo ... Mene pa vsakokrat, ko zagledam kakšnega takšnega človeka, obide vprašanje, zakaj?!Zame je seks energija, ne pa votel, prazen penis brez vsebine. Pa četudi se dviguje v vrtoglave višine. In obratno. Lahko seksaš do onemoglosti, svoje lakote ne boš nahranil. Po bližini, po energiji, po sreči. Poznam žensko, poročeno, poskočno, lačno seksa. Našla si je ljubimca, njuno spolnost je zavijala v bonbončke, v kratka vzburjajoča sporočilca, njenemu ljubimcu se je kar utrgalo od vročega seksa in poželenja. Traja že nekaj let. Njen mož je vse bolj besen, utrujen, njuna zveza razpada, zveza z ljubimcem pa je na točki, kjer bi ona rada ljubezen. Prvič, ko je rekla ljubimcu, da bi se rada ločila, je zazvonilo. Niso bili poročni, bili so pogrebni zvonovi.Zveza, ki je temeljila na seksu, razpada. Poznam še eno, ki se je šla seks po internetu, izključno seks, nam je zatrjevala. Pa se je mimogrede zaljubila, da še dolgo ni prišla k sebi. Jaz poznam samo ženske izkušnje. Če si seks mašina, si seks mašina in boš vedno našel svoje stranke. Čeprav si otopel za ljubezen in se ji izogibaš, bi ti vseeno svetovala krajši razmislek o njej!