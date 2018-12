Mišičnjak, ki pogosto joka

Profimedia, Blink News Mišičnjak se ne sramuje solz.

Ker je visok 193 cm in ima izklesano postavo, ga radi najemajo za vloge superjunakov.

Mišičastega(39) poznamo predvsem po vlogah jeklenih junakov, ki jih ne more zlomiti nič na svetu ne telesno ne duševno. Prvič smo se z njim srečali v Igri prestolov, kjer je upodobil neusmiljenega divjaka Khala Droga, od tega tedna dalje pa ga spremljamo v filmu Aquaman, v katerem je igral naslovno vlogo. Čeprav mu producenti nenehno ponujajo značilne mačo vloge, pa zase pravi, da je pravi občutljivček.V nedavnem intervjuju se je označil za 'kralja drame' in priznal, da v življenju pogosto joka. »Vzgojila me je mama samohranilka in zelo sem čustven,« je priznal. »Običajno me ne najemajo za like, ki morajo pokazati čustva, čeprav sem tega povsem sposoben. Le ujet sem v to veliko, neumno telo,« se je pritožil.No, mi nimamo prav nič proti njegovemu izklesanemu telesu, za katerega je med drugim zaslužna njegova ljubezen do plezanja – je namreč navdušen plezalec. Nežni velikan je poročen z igralko(51), s katero imata 11-letno hčerkoin devetletnega sina