Miša Molk spregovorila: Ej, a sploh veste, za kaj gre?

Prvi dami nacionalne televizije je prekipelo. Pred iztekom roka za prijavo na mesto direktorja oziroma direktorice TV Slovenija je sporočila, da se tokrat ni prijavila. »Minilo me je, pa še koga drugega tudi, ki je verjetno kaj več potegnil od odstopa. Ves RTV Slovenija je trenutno na trhlih nogah, kar se vodstva tiče. Tudi sama bi se morala najprej podpreti z berglami, potem pa si resetirati možgane. Ampak ne na nulo, temveč na minus. Vendar ne gre! Sodelavci so me prepričevali, me spodbujali, mi trkali na vrata, z mano pili kavo … Sicer mi ugaja občutek zaupanja. Lepo je, ko vidiš, kako te spoštujejo in cenijo,« je začela svoj iskreni zapis, nato pa se osredotočila na dejstva, ki so jo spravila v obup.



V zadnjih štirih letih je bilo narejeno ogromno programske škode tudi po zaslugi zavedenega ali premalo obveščenega Programskega sveta. »Morda pa so svetniki enostavno sledili strankarskim direktivam. Ena taka groza, a veste, no, tisto, ko si povsem sam sredi neurja v gumijastem čolnu, me je oblila, ko je prof. dr. Janko Kos na seji izrekel, da Miša Molk pa tako in tako v Programskem svetu ne bi dobila podpore. Pa sem šla do njega in ga vprašala, če sedi v glavah vseh svetnikov, da si je upal to izreči. Bil je presenečen, da sem kar direktno vdrla v njegov tako zelo namišljeni mir. Bil je tiho, gledal vstran, jaz pa sem vztrajala in ga ponovno vprašala, kako si upa govoriti v imenu vseh programskih svetnikov. Tako mislim, je rekel. Mislite zase, sem mu odgovorila in stisnila roko. Približno tako gre vse skupaj in ne da se mi več. Gabi se mi,« brez zadržkov prizna. »Nisem človek, ki bi s solzami v očeh prepričeval člane Programskega sveta, kako hudo nam je in da moramo to rešiti skupaj. Vem, da besedo 'skupaj' takoj razumejo, kot da so že nakazali par tisoč evrov in da bodo seveda takoj tudi kje omenjeni. Že v kakšni oddaji,« še dodaja in pripomni, da se ji je uprlo vse to lobiranje in sprenevedanje. »Vse je le en politični 'špas'. Nimam telefonskih cifer svetnikov, da bi jih lahko sploh poklicala … Ej, svetniki, a sploh veste, za kaj gre? Smo tu? Se slišimo,« cinično pripomni in razkrije zakulisne igrice na Kolodvorski 2–4.