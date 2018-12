Medvedka bo zamenjala za dojenčka

Kot učiteljica glasbe na OŠ v Rogatcu pri svojem delu zelo uživa.

Barbara je na povabilo Čukov nastopila na njihovem koncertu ob 30-letnici, kjer pa trebuščka ni mogla več skriti.

Barbara in njen medo

Skupina Donačka, ki je nastala pred skoraj 14 leti, je ena tistih na naši glasbeni sceni, ki jim je uspelo priti v ospredje z nekoliko drugačnim melosom. Najbolj prepoznavna in privlačna pa je njihova pevka Barbara Žerjav, ki poleg petja odlično igra violino in se po potrebi usede tudi za bobne. Ker je večina članov iz Rogatca, ki že meji na hrvaško Zagorje, pa je tudi to verjetno vplivalo na nekoliko drugačno melodiko skladb, ki so jih ustvarili.Med njimi je kar nekaj takšnih, ki so se poslušalcem še posebej prikupile, kot so Ljubim Jožico, Pridi, zapleši, Ustvarjen si zame, Pravi kavboj, Snežna kepa, Na vrh sveta, in zaradi katerih jih je bilo tudi nemogoče zamenjati s podobnimi skupinami oziroma ansambli na naši sceni. A je bilo v zadnjih letih v skupini veliko kadrovskih sprememb, mnogi so se tako že spraševali, ali Donačka sploh še obstaja. Tudi zaradi dejstva, da je simpatična Barbara, sicer učiteljica glasbe na eni od osnovnih šol v Rogatcu, v veselem pričakovanju.Da bo mamica, je kar nekaj časa skrivala, na nastopu ob 30-letnici skupine Čuki v Cankarjevem domu pa se trebuščka ni dalo več prikriti oziroma Barbara tega niti ni poskušala. In kakšna je torej usoda skupine Donačka? O tem je pevka ekskluzivno spregovorila za revijo Suzy. »Donačka seveda še obstaja, res pa trenutno ne nastopamo veliko in smo za letos že zaključili. Drži tudi, da so se v zadnjem času člani pogosto menjavali, a smo zdaj že sestavili novo zasedbo in že polnimo koledar z nastopi za prihodnje leto. Sicer bomo njihovo število omejili, ker se bom pač bolj posvečala vlogi mamice, a nekaj jih bomo zagotovo imeli,« nam je zaupala bodoča mamica, ki se odlično počuti in pravi, da jo nosečnost pri delu prav nič ne ovira.V šoli bo učila le še do konca leta, nato pa bo odšla na porodniški dopust, saj že februarja pričakuje naraščaj. Kar se pa Donačke tiče, Barbara pravi, da nikoli niso bili značilen narodno-zabavni ansambel, v prihodnje pa se bodo še bolj posvetili zabavnim skladbam, saj se prilagajajo okusu poslušalcev. Pevka razmišlja prav tako o kakšnem novem projektu, da bi ustvarila denimo kaj za otroke. Očitno jo je materinska vloga že prevzela in razmišlja tudi v tej smeri. In še nekaj.Doslej se je stiskala k medvedku, ki je bil maskota za pesem Ta moj medo, za katero so člani Donačke posneli risani videospot, zdaj pa bo igračo kmalu zamenjala za čisto pravega dojenčka. Ali bo deklica ali deček, bomo seveda poročali, do takrat pa želimo Barbari in bodočemu očku vse dobro in mirne praznične dni.