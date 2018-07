Med fotografiranjem skoraj utonila

Marsikomu je malo mar za kakovostne fotografije, a dejstvo je, da je v času, ko družbena omrežja od obilice utrinkov pokajo po šivih, dober posnetek prava redkost. Špela Grošelj in njen najdražji Gregor ničesar ne prepuščata naključju in nas pogosto zabavata z domiselnimi fotografijami in videii, ki jih snemata med vsakodnevnimi opravili ali počitnicami.



Z eno takih nam je Špela postregla tudi tokrat – svetlolaska je pod gladino videti kot sirena, scena pa spominja na hipen prizor iz filma.



A verjemite, da sta Špela in njen Grega v ustvarjanje dramatičnega posnetka vložila veliko napora. Sploh Špela, ki je razkrila, da je imel njen fotograf kup zahtev, kako se mora potopiti, da je na koncu skoraj utonila. Na srečo se to ni zgodilo, mi pa jima ob tako dovršenem posnetku samo ploskamo!