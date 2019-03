Nepričakovano: Matjaž in Iryna sta se pojavila skupaj

»Redno prihaja na obisk, da mi sprazni hladilnik.«

Najlepša so presenečenja in za eno večjih je poskrbel še do nedavnega najlepši par na sceni, manekenkain poslanec ter kandidat za evropski parlament. Povsem nepričakovano sta se pojavila skupaj v etru oddaje Zajtrk z zvezdami in voditeljuje uspelo iz njiju izvleči marsikatero skrivnost.Pravzaprav ga je nekdanja žena Iryna v studiu presenetila. Zaposlena je namreč na marketinškem oddelku Infonet medie, kamor sodi tudi najbolj poslušana radijska postaja z Romihom na čelu. »Kar cmok se mi je naredil v grlu, saj je z mano moja nekdanja žena,« je v smehu povedal gost, ko se mu je pred mikrofonom nenapovedano pridružila Iryna.»Nisem več Nemec, ta del priimka je vzel nazaj,« se je pošalila, razbremenila vzdušje in ga navihano vprašala: »Kaj pa ti delaš v naši hiši? Poglej ga, Boštjan, kako rdeč je postal,« si ga je privoščila.»Nekaj zdrave barve si pa res dobil,« je nadaljeval voditelj in se razveselil ekskluzivne priložnosti, da v svoji oddaji iz njunih ust sliši ločitvene podrobnosti in to, v kakšnem odnosu sta. »Nič ni tako grozno, saj se še vedno skoraj vsak dan slišiva in videvava. Redno prihaja na obisk, da mi sprazni hladilnik in moram za njim pomivati ter čistiti. Določene navade očitno ostanejo,« je razkrila Iryna. »Pri njej se najem in priznam, da zdaj, odkar sam hodim v trgovino, sploh ne vem, kaj kupiti, saj je bila ona zadolžena za to opravilo.«Beseda je nanesla tudi na njeno novo službo, kajtijo je najprej želel izšolati za radijsko voditeljico, nato pa je odkril njen izjemni talent v trženju ter jo zaposlil na marketinškem oddelku. »Odkar se ne piše več Nemec, laže dobi sestanek pri morebitnih oglaševalcih. To so očitno prednosti ločitve,« je nadaljeval Matjaž v zabavnem duhu. Boštjan pa je kljub zabavnem vzdušju začel vrtati po njunem odnosu. Zanimalo ga je, če bi drug drugemu povedala, da imata novo ljubezen.»Vsekakor! Že prej sva imela zelo odprto komunikacijo in ta se niti malo ni spremenila. Po ločitvi si vse poveva, ona je moja najboljša prijateljica in tudi jaz pričakujem, da sem njen prijatelj. Temu primerno sva ohranila pristen odnos, na kar sem res zelo ponosen,« smo izvedeli iz prve roke. Iryna je še dodala: »Matjaž mi je zagotovil, da bo mojega bodočega partnerja peljal na inštrukcije ob kavici ter mu razložil navodila za uporabo. Glede na to, da ima devet let izkušenj z mano, bo vsaka informacija zelo koristna (nasmešek).«Beseda je nanesla tudi na neprijetni del ločitve, zaznamovan z odzivi javnosti, ki sta jih oba občutila. »Gre za stresne življenjske prelomnice in ljudje bi morali vključiti svojo čustveno komponento, da z negativnimi komentarji ne povzročajo še dodatnih pritiskov,« je odločno povedala Iryna, ki jo je Matjaž, preden je zapustila studio, čutno objel in dodal: »Dediščina najinega zakona je iskreno prijateljstvo in gojila ga bova še naprej. Nihče pa ne ve, kaj prinese življenje, morda bova na stara leta v kakšnem domu za ostarele ležala v isti sobi,« romantično zaključi.