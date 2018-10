Maraton je pretekla za sina

Vedno nasmejana in pozitivna mezzosopranistka je po petih letih ponovno pretekla berlinski maraton. Vsak maraton je za tekača velik uspeh, berlinski pa slovi po še posebno veličastnem vzdušju, saj več kot deset tisoč tekačev ob progi spremlja več kot milijon navijačev. Irena Yebuah - Tiran je v Berlinu ciljno črto prvič pretekla leta 2013, letos je upala, da bo ob njej tudi sestra Leticia, a se je ta žal poškodovala.



»Ta tek je trajal štiri ure in je bil neprimerno lažji kot preizkušnja na današnji dan pred enajstimi leti. Takratni naporni podvig je trajal tri ure in pol, a je bil vreden vseh bolečin. Zato letošnjo berlinsko maratonsko kolajno posvečam svojemu sinu. Vse najboljše, Luka,« je srečno ganjena objela svojega najmlajšega. Daljšega počitka po tej preizkušnji si ni mogla privoščiti, saj jo, skupaj s sestro, čakajo še zadnji dnevi vaj pred premiero novega živalskega muzikala Madagascar, ki bo 29. septembra v Špas teatru.