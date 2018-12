Mali princ jo je napolnil z energijo

»To so tisti cukrčki, ki lepšajo moje dneve!«

Mlada družinica je rada na svežem zraku, pred kratkim so se tako sprehajali na Bledu.

Novinarka Planet TVprizna, da je bila včasih velika zaspanka, zadnje čase pa je vse prej kot to. Da so njena stalnica po novem neprespane noči, je poskrbel njen prvorojenec, ki ju je s partnerjemrazveselil s svojim prihodom na svet. A Suzana kljub pomanjkanju spanja prekipeva od energije.»Zahvala gre verjetno veliki meri hormonov, ki poskrbijo, da tudi tisti, ki radi spimo, lahko čez dan normalno delujemo,« se pošali novinarka, ki se v novi vlogi odlično počuti. Z očetom malega princa razvajata s pripovedovanjem zgodbic, petjem, crkljanjem, Liam pa se še posebno rad odziva na njune navihane grimase.»To so tisti cukrčki, ki lepšajo moje dneve!« se nasmehne mamica, ki pravi, da je fantek le redko slabe volje. »Mali princ je sicer priden, se pa hitro oglasi, če mu kakšna stvar ne ustreza. Jaz pravim, da to ni začetek trme, ampak pokazatelj vztrajnosti,« še pove ponosno. Družinici želimo, da bi jih mali navihanec še naprej vztrajno razvajal predvsem s svojim smehom.