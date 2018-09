Ljubezen in glasba z roko v roki

Hermina in Franc Šegovc sta lahko mnogim za vzor.

Zelo simpatična in uspešna družina Kolarič, Barbara, Klara in Damjan

Damjana in Peter Fink ter Lado in Janja Šurla so se skupaj sprehodili po Ptuju.

Eden od glasbenih parov s trenutno najdaljšim stažem, tako v glasbi kot zakonu, sta nedvomno simpatičnain, zagotovo najbolj znana in vedno nasmejana Korošca. Franc je vodja in harmonikar Štirih kovačev, njegova Hermina pa pevka v trenutno najstarejšem še vedno delujočem ansamblu pri nas.Oba sta lahko za vzor, in to v vseh vidikih, saj se medsebojno dopolnjujeta in brezpogojno podpirata. Tudi ko nista na odru, Franc je bil na letošnjem Ptujskem festivalu v komisiji, rada skupaj obiščeta glasbene dogodke po vsej Sloveniji.Zelo simpatična je tudi glasbena družina, ki je del Ansambla Ekart.Kolarič je akademski glasbenik, profesor klarineta na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, njegova soprogapa je diplomirala iz kulturne animacije in prava ter je pevka v ansamblu.Glasbene gene pa je podedovala njuna hči Klara, ki tudi poje v ansamblu in je maja letos na mednarodnem tekmovanju klasičnega petja Lav Mirski 2018 v Osijeku prejela prvo nagrado. Popoln dokaz, da jabolko ne pade daleč od drevesa.Na Ptujskem festivalu smo v revijalnem delu na odru videli še en mlad in simpatičen zakonski par –, vodjo ansambla Euro Kvintet z ženo. Člani Euro Kvinteta so odigrali eno od najlepših viž z naslovom Verjemi v sončne dni, s katero so se Vitezi Celjski na Ptuju predstavili leta 2003, in Tanja je skupaj s fanti skladbo izvrstno odpela.Seveda pa za srečen in uspešen zakon ni pogoj, da muzikanti najdejo sorodne duše prav v glasbi. Dokaz za to sta zakonca, znani harmonikar in vodja istoimenskega ansambla.Fink z Dolenjske je že dolga leta srečen v zakonu s svojo, ekonomistko, ki je zaposlena na enem od ministrstev in s katero ima tri hčerein. Ansambel Petra Finka je na letošnjem Ptujskem festivalu nastopil kot gost, možu Petru, ki je bil tudi član komisije, pa je družbo delala tudi njegova Damjana.Že dolga leta, če smo natančni, celih 22, pa je v zakonu srečen vodja enega najbolj priljubljenih ansamblov Mladi Dolenjci, kitarist. Ta je svojo, diplomirano medicinsko sestro, ki dela v novomeški bolnišnici, spoznal že v srednješolskih klopeh. Bila je njegovo prvo dekle, Lado pa njen prvi fant – in njuna ljubezen je še danes trdna kot skala. Res globok poklon!Na Graški Gori smo srečali še en uspešen tandem,in njegovo ženo, ki sta nepogrešljiva na večini naših festivalov. Smiljan kot producent sedi v reportažnem avtomobilu RTV in skrbi, da je ton brezhiben, Sabina pa za to, da so vsi ansambli pravočasno na odru in da vse teče, kot mora. Sicer pa sta Smiljan in Sabina tudi tast in tašča, saj je Sašo v zvezi z njuno hčerko, ki pa se je zavoljo ljubezni iz Štajerske preselila na Gorenjsko.