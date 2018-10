Lepo so ju poparčkali, a zatrjujeta, da nista par

Glavna protagonista serije Gorske sanje se pogosto srečujeta s prepričanjem, da sta tudi zasebno par. Zato morata nenehno ponavljati zgodbo o njunem prijateljstvu in profesionalnem pristopu do igre. »Vesna Ponorac je sicer nekaj let mlajša od mene, vendar v njeni družbi nimam občutka, da je tako, saj je zrelo, pametno in zabavno dekle. Mislim, da so naju lepo poparčkali, čeprav seveda nima smisla špekulirati, ali bi bilo lahko med nama kaj več tudi v resničnem življenju. Oba sva namreč srečno zaljubljena vsak v svojega partnerja, česar nekateri ne razumejo najbolje in jim je treba večkrat pojasniti. Po pravici povedano, se mi zdi mnogo bolje, da delo in zasebnost ločim, čeprav sva z Anjo kak umetniški projekt že ustvarila skupaj in ga bova gotovo še kdaj,« poudari Dario, ki se v vlogi Roka odlično znajde.