Televizijska voditeljica je zgrožena

»Ni se vam treba spreminjati zaradi všečkov!«

Ženske, predvsem tiste mlajše in pozornosti željne mladenke, so zadnje dni povsem obsedene z aplikacijo, s katero iz svojih teles delajo prave čudeže. Z njo si lahko namreč povečajo oprsje, 'narišejo' trebušne mišice in popravijo marsikateri del telesa, ki jim ni všeč.Nad tem je voditeljicazgrožena, pravzaprav je ob pogledu na 'popravljene' mladenke upala, da gre le za neslano šalo. »Draga dekleta, skrbite za svoje telo s pravilno prehrano, ne pa s photoshop aplikacijami. Lepe smo, tudi če nimamo popolnih mer, in res se vam ni treba spreminjati samo zaradi všečkov!« opozarja dekleta, ki z lažnimi merami opozarjajo nase in v svet pošiljajo napačno sporočilo, da je žensko telo popolno, le če ga krasijo vitek pas in polne prsi.