Trepetala za življenje



Kako grozljivi in brutalni so lahko zalezovalci, je na lastni koži izkusila Miša Molk, ki jo je pred najhujšim scenarijem rešil sosed. Na srečo tistega usodnega dne ni zaprla vrat za sabo in je njeno vpitje slišal prebivalec iste stanovanjske hiše, zato je nemudoma poklical policijo in ta je voditeljico rešila pred fizičnim napadom prestopnika. Niti sanjalo se ji ni, da na njena vrata trka nasilnež, šele ko je silovito vstopil v predsobo, jo zagrabil za lase in vlekel po tleh, se je začela zavedati, da se bori za življenje. Četudi je odnesla celo kožo, so se napadi ponavljali, nato pa je le svobodno zadihala. Nerešeni primeri so namreč voda na mlin posnemovalcem, ki so prepričani, da lahko ostanejo nekaznovani. foto Žiga Culiberg