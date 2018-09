Ko se spogledaš s svojim egom, te postane sram

Katie Byron in Zvezdana Mlakar, ki se bo ob petkovih večerih na TV SLO2 z gosti spet pogovarjala o življenjskih temah.

Ko je človek v harmoniji, ni utrujen

»Očitno sreča spremlja hrabre.«

Metoda delo se bo dotaknila tistih, ki jo potrebujejo

»Ta intervju je bil izpolnitev moje življenjske želje in velika čast. Štirideset nas je prosilo za pogovor s, povabilo pa sva prejeli le jaz oziroma TV Slovenija in ena od avstrijskih televizij,« ješe danes presrečna in hvaležna. »Odkar sem pred dobrimi tremi leti prvič prebrala njeno knjigo Spremeni svoje misli, spremeni svet, sem si želela, da bi prišla v stik z njo. V njeni metodi delo sem začutila veliko modrost, predvsem mi je bilo všeč, da ne želi na nikogar vplivati. Ko delaš te vaje, greš vase, sprašuješ sebe, ukvarjaš se s seboj. Ne usmerjaš prsta v nikogar drugega, le vase. Rada imam konkretne stvari in tu ni vključenega vesolja in energij, čeprav Katie sicer govori tudi o tem. 'Delo' je konkretna, zemeljska metoda. Vsakič ko začutiš, da si v neravnovesju, nesrečen, vznemirjen, užaljen, greš skozi njene delovne liste in se tako očistiš, umiješ,« pojasni. »Želela sem si torej pogovor z njo, tudi uredniku sem nenehno govorila o tem, nato pa sem videla, da prihaja na Dunaj. Napisala sem ji prošnjo in zdaj vidim, da naše želje resnično nimajo omejitev,« pripoveduje v žaru. »Treba je prositi, jih povedati na glas in napisati,« je zdaj prepričana. »Očitno sreča spremlja hrabre,« se nasmeje. »V pismu sem opisala Slovenijo, naše ljudi, kakšni smo, kako tu živimo, kako srčni smo. In izmed 40 prošenj sem bila uslišana,« je še danes presrečna.»Nikoli ne bom pozabila, kako je zjutraj začela predavanje. Stopila je na oder in se začela pogovarjati z nami s takim mirom in tako preprostostjo, da jaz tudi kot igralka nisem mogla verjeti, kako lahko pritegneš popolno pozornost tisoč ljudi, ne da bi povzdignil glas, zamenjal ritem, nič. Samo preprosto si. Čutilo se je ljubezen, popolno sprejemanje. Ves dan je govorila brez oddiha, vmes je bil le odmor za kosilo. Pogovarjala se je z nami, ljudje so ji pripovedovali svoje zgodbe, spremembe, ki jim jih je prineslo njeno delo, vodila nas je skozi vprašalnik … In nato, po dolgem dnevu dela, je pet minut po koncu predavanja stopila pred našo kamero, sveža kot zjutraj, ko je prišla na oder. Stara je 75 let, in ko sem jo vprašala, kako je to mogoče, je rekla: 'Kadar je človek v harmoniji, ni utrujen,'« je še danes očarana Zvezdana.»Že to je modrost, ki se je močno zasidrala vame. Zdaj, ko delamo predstavo Menopavza, pojemo in plešemo, nenehno slišim samo sebe, kako govorim: 'Jaz sem tako utrujena,' enako kolegice. Zdaj jim pravim: 'Ne govorimo tako, to rade delamo, uživamo v tem, super bo.' Življenje je res preprosto,« razmišlja. »Zaradi vseh teh Katiejinih modrosti si tudi želim, da bi šla lahko enkrat v Ameriko, v njeno desetdnevno šolo, saj ta metoda kljub vsemu le ni tako preprosta. Moraš razumeti, kako pravilno delati, kako vstopiti v svoja čustva, da se jih zaveš, jih prepoznaš in se jih z delom tudi osvobodiš,« je iskrena.Za soočenje s seboj je potreben pogumKaj pa je metoda prinesla njej? »Do predavanja nisem vedela, da moraš iti v svoje občutke takrat, ko ti je najhuje, ko si uperil prst v nekoga in premišljuješ, on bi moral to, ono ... In ko greš skozi vprašalnik, te stavke obračaš. Ne on bi moral to, jaz bi moral tako in tako, jaz sem imela pričakovanja, jaz sem tista … Zame je bil to in je še vedno kar velik izziv, zato tudi vem, da Katie ni za vsakega, kajti tu se neposredno soočiš z egom in seboj takšnim, kot si. Ko se spogledaš s svojim egom, te postane sram. Neprijetno ti je, ker vidiš, kaj vse imaš v sebi, koliko dela te čaka. Ampak če si pogumen in se upaš soočiti s tem, pridejo spremembe. Jaz jih vidim. Spoznaš sebe, svoje misli, svoj ego. Vidiš, da si bil porinjen v neke vzorce in ujet vanje. Imamo se za prijazne in prijetne ljudi, potem pa spoznamo, kaj vse je v resnici v nas,« je iskrena.»Katiejinega dela se drugače ne da predstaviti, zato sem postavljala vprašanja zelo osebno, večinoma iz svojega življenja. Upam, da ne bo kateri od mojih sinov užaljen, ampak ... Vsi imamo zelo podobne probleme, nekaj pa so mi jih izpostavile tudi prijateljice,« je iskrena. »Ta intervju, ta oddaja je prišla kot darilo za vse nas,« je srečna. Metoda delo se bo dotaknila tistih ljudi, ki jo potrebujejo in ki jih bo poklicala. In tisti bodo tudi ugotovili, kako jo je treba delati, da prinese rezultate,« je prepričana. »V naslednji oddaji bom ponovno gostila hrvaškega terapevta, ki raziskuje in pojasnjuje psihofizični razvoj, rane, ki jih dobimo v otroštvu, in njihov vpliv na naše kasnejše življenje. Po intervjuju s Katie sem bila pri njem na tedenskem seminarju na Hvaru, na delavnici postavljanja meja. Vsako jutro smo plesali vsaj eno uro in zame je bil to izredno zdravilen teden. Ko telo razigraš in sprostiš, se zmehča. Pozabi na svoje vzorce, na svoj najgloblji spomin in vzorci lahko pridejo na površje in tudi odidejo. Takšno delavnico bi potreboval vsak človek, tudi da bi videli, da čisto vsak izmed nas nosi rane in da čisto vsak, tudi najmočnejši moški, tam joče kot otrok. In potem bi drug drugemu nehali delati grde stvari, predvsem pa bi se zamislili, kako vzgajamo otroke, kaj jim predajamo in kaj delamo z njimi,« je prepričana.