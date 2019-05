Kaj nas učijo junaki kultne serije?

FOTO: Sirijec iz Ljubljane švercal 300 kg heroina

KOPER – Dean Jurič, vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Koper, in Nedjan Jerman, namestnik direktorice Finančne uprave (FU) Koper, sta oznanila nov uspeh slovenke policije: najdbo in zaseg večje količine prepovedane droge v koprskem pristanišču ter kriminalistične aktivnosti, ki so temu zasegu sledile, vse do prijetja osumljencev.