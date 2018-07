Janu Plestenjaku zrasla krila

Platina za uspeh

Ponosen na uspeh svojega zadnjega albuma

Da ježe leta eden najuspešnejših in najbolj poslušanih glasbenikov pri nas, ni skrivnost, to pa potrjujejo tudi številni dosežki in priznanja, ki jih je prejel v karieri.Njegov zadnji album Dvigni krila, ki ga je izdal leta 2015, na njem pa so hiti, kot so Stara dobra, Prelepa za poraz in Iz zadnje vrste, je občinstvo očitno več kot navdušil, zato je Jan na prvi poletni dan na zabavi Menart Records, na kateri so se zbrali najvidnejši ustvarjalci in podporniki slovenske glasbe, prejel platinasto nagrado za naklado. Poleg druženja so se jih razveselili tudi številni drugi izvajalci.je denimo dobila priznanje za najboljšo pevko zabavne glasbe, za najboljši hip hop duet sta diplomo prejelain, Jan inza najboljši pop duet, za pop skupino Pop Design, pesem, ki je zaznamovala leto, pa je Lagano raperja Challeta Salleta, ki je prejel tudi diplomo za najbolj gledani slovenski videospot.Na koncu pa je nagrado za najboljšo pop pesem v žep pospravil Jan. Zasluge gredo njegovemu hitu Jaz že vem zakaj, ki ga je napisal za serijo Reka ljubezni.