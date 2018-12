Janez Bončina - Benč

Pri 54 letih je postal oče sina Luna.

Leta 1983 je izdal znameniti samostojni album Ob šanku.

Avtor kultnih pesmi Ta noč je moja in Maja z biseri se je rodil 18. decembra 1948. Oče, priznani zborovodja,in mamasta mu že kot otroku kupila prvo kitaro in s tem zaznamovala njegovo prihodnost.V najstniških letih je obiskoval srednjo oblikovno šolo in sanjal o tem, da bo postal slikar – zaradi študija na likovni akademiji je celo opustil še eno veliko strast, nogomet. V svoji bogati glasbeni karieri je deloval v številnih vidnih glasbenih skupinah pa tudi samostojno. Sodeloval je z izjemnimi slovenskimi glasbeniki, zapomnili pa smo si ga tudi kot našega predstavnika v oglasu za Pepsi, kjer si je delil oder sLegenda in pionir slovenskega in pred tem jugoslovanskega rocka se je za starševstvo odločil pri 54 letih, njegov sin, ki je pred kratkim dopolnil 16 let, pa mu je v veliko veselje in ponos. Trenutno je zaposlen s pripravami na koncert, ki bo 1. februarja 2019 v Cvetličarni, ko bo izšla tudi njegova najnovejša zgoščenka Biografija.