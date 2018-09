Isabella je upihnila drugo svečko

Ponosna mamica Iris je vse o praznovanju svoje edinke zapisala na blogu Free Spirit Mama.

Vse najboljše!

Čas prehitro beži, se strinja tudi, ki se čudi, kako bliskovito sta minili dve leti od rojstva njene edinke. »Nam, mamicam, čas drugače teče, vsak nov korak, vsaka nova beseda, dosežek in seveda vsaka na novo upihnjena svečka se nam zdijo prehitro naokoli,« pravi in dodaja, da sama dokumentira in fotografira prav vse, kar se dogaja z Isabello. »Če je to pretiravanje, naj bo, jaz uživam v tem pretiravanju ter z veseljem beležim takšne in drugačne trenutke!«S partnerjemsta letos Isabelli pripravila osupljivo rojstnodnevno zabavo, vsi trije pa so se odpravili tudi v Podgorico, glavno mesto Črne gore, kjer živijo zadnja tri leta, in preživeli čudovit dan. »Sama imam sicer praznovanja in torte rada, ampak za izlet sva se odločila, ker bo verjetno večina naslednjih rojstnih dni takšnih.«No, to pa še ni vse. Ob Isabellinem rojstnem dnevu se bodo odpravili tudi na izlet v Benetke, Gardaland in še kam, vendar šele konec septembra.