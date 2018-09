Irena Vrčkovnik ganjena skoraj do solz

Pevko Ireno Vrčkovnik je doletela prav posebna čast, saj jo je deklica Ema izbrala za svojo vzornico in o njej naredila posebno predstavitev. Ganjena zaradi otroške iskrenosti je te čarobne trenutke delila s prijatelji ter jim zaupala, da je zelo vesela in počaščena.



»Predstavitev je potekala na OŠ Polzela, kjer smo se neizmerno zabavali, peli, najmlajši pa so me spraševali vse mogoče. Lepo je videti komunikativne in lepo vzgojene otroke. Na koncu smo se še objeli v slovo in ovekovečili to nepozabno srečanje s skupno fotografijo,« je povedala Irena ter se zahvalila šolarki ter nadobudni glasbenici Emi. Na koncu je še dodala, kako izjemne so njihove učiteljice, zato ni čudno, da tako radi hodijo v šolo.