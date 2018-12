Imam mlajšega moža in me res skrbi. Nočem biti stara baba, sitna in poscana

Vrzi se v globino svoje ženskosti. Ženskost niso samo visoke pete, napete prsi, gladek obraz.

Ljuba mojaČutim tvojo stisko, vidim, da ti je jasno, da narave ne boš mogla prelisičiti, prav tako veš, da menopavza čaka vsako žensko. Ampak menopavza je pravzaprav darilo!Vse je odvisno od tvojega fokusa, od tega, kam obračaš pogled, vse to je tvoja zelo pomembna odločitev. Podobno sem se pred leti odzvala tudi jaz, ko mi je ginekolog rekel: 'Hja, en jajčnik se vam počasi suši, prihaja menopavza.' Samo to mi je šlo po glavi, da je zdaj konec, da odhajam na smetišče zgodovine. Imela pa sem srečo, veliko srečo, da se je tedaj ob meni znašla. Takrat se o menopavzi še ni govorilo naglas. Savina pa mi je rekla: 'Zvezdana, ne upaš si govoriti o tem? Ti si ne upaš? Daj, pomisli na vse ženske, ki pravkar doživljajo enako stisko, zaradi njih spregovori, zaradi njih ...' Tako se je začelo najlepše obdobje mojega življenja.To je doba, ko lahko v vsej širini sprejmeš sebe, raziščeš svoje prednosti, pomanjkljivosti, sprejmeš modrost življenja, ki se skriva v minevanju. Nenehne spremembe so življenje. V življenju ni nič statično, niti notranji mir. Za nekatere je menopavza čista groza, za druge nova pomlad. Če te je sram z možem govoriti o svojih spremembah, sebi, svojem bistvu, podpisuješ smrtno obsodbo svojemu zakonu. Ti res misliš, da te tvoj moški ljubi samo zaradi napete kože, vitke postave, mladostne energije? Pa saj njega tudi čakajo te spremembe. Da spremeniš mnenje, potrebuješ znanje. Pravo, poglobljeno znanje, da se znebiš strahu, ki je votel in služi lenim, površnim ljudem.Beri knjigi dr.Žensko telo, ženska modrost in dr.Ostani pri 40! Gre za naravni ciklus hormonskih sprememb, ki velja za ženske in moške. Raven hormonov, ki so kot motor našega telesa, začne upadati takoj po 20. letu, počasi, a neizbežno. Na polovici našega življenja pade pod magično mejo in padec hormonov je 'kriv', da nam začnejo pešati vsi organi, celotno telo. Če imamo znanje, ti prehodi niso dramatični, lahko jih omilimo in skrbimo za zdravje globoko v starost. Več o tem vam lahko pove dr.Dr. Flisova se ukvarja z regeneracijo in celostno obravnavo in je tudi mene marsičesa naučila. Prav pred kratkim naju je z možem poslala na pregled krvi, samoplačniški, na Adrialab. Najini hormonski sliki nista rožnati, predvsem zaradi stresa in nepravilnega načina življenja, a rožnata je najina prihodnost z njeno pomočjo in znanjem. To ni klasična medicina, to je prava preventiva za zdravje. To ni bezanje pred minevanjem, to je soočanje s sabo, s svojim samospoštovanjem, pravo ljubeznijo in skrbjo zase.Lahko te tudi potolažim. Jaz nisem utrpela nobenih težav, ki jih z ljubeznijo in humorjem opisujemo v predstavi. Sem se pa kar naenkrat znašla v občutkih, ko se mi ni več dalo skrbeti za odrasle otroke, ko se mi je odprl moj notranji svet, ko so se mi spet oglasile sanje, ki sem jih vse svoje materinsko obdobje porivala na stranski tir. Jaz sem se zgodila sama sebi. Končno sem se v miru lahko posvetila sebi. Kakšno lepo potovanje je to! Vzljubiti sebe v minevanju, celotne sebe, svoje telo, vzljubiti svoje gube, pomanjkljivosti, zavedati se svojega bogastva v srcu, svoje širine dajanja, joj, lahko bi napisala pesem o teh občutkih. V predstavi govorimo tudi o tem, da nismo sami, nikoli in nikdar, in da nas je na milijone s temi spremembami, da vedno in zagotovo prihajajo za nami druge ženske, tudi moški, govorimo svobodno in se veselimo prijateljstva in znanja, da svojo ranljivost spremenimo v moč.Tudi mi smo del letnih časov, ni nam dolgčas in vedno je lahko veselo, zanimivo.Leta so naša izmišljotina, ti lahko povem iz prve roke. Še nikoli v življenju nisem toliko in tako kvalitetno delala in tako uživala v svojem delu in življenju. To ne pomeni, da mi je vedno lahko. Beri tudiLepota let (manifest proti starizmu).Objemi svoje spremembe, objemi moža, pripoveduj mu o svojih strahovih in ranljivosti, tudi on se ti bo odprl in čaka vaju lahko najlepše obdobje vajine ljubezni. Vrzi se v globino svoje ženskosti. Ženskost niso samo visoke pete, napete prsi, gladek obraz. Beri Savino, beri...Odrasti in živi svojo globoko žensko, skrajni čas je zanjo! Stavki o stari poscani babi ti niso v čast, pa še velikokrat se znajo obrniti proti tebi sami.In smeh je pol zdravja!