Harry je zaljubljen do ušec

Kuharica vojvodinje Susseške se prodaja za med.

Nasmejana gostiteljica Meghan je bila duša dogajanja.

Če je še kdo dvomil o tem, da je sveže poročeni princdo ušes zaljubljen v svojo soprogo, se je lahko o tem prepričal na nedavnem dogodku ob izidu kuharske knjige z naslovom Together (Skupaj op. a.), za katero so recepte prispevale ženske iz dobrodelnega združenja Hubb, ki ob kuhanju povezuje ljudi iz različnih kultur.Vojvodinja jih je skupaj z drugimi izbranimi gosti povabila v Kensingtonsko palačo, kjer so se družile ob pripravljanju dobrot iz različnih dežel, med njimi arabske kofte in zelenega riža. Prisrčna in prijazna vojvodinja s tem ni očarala le svojih gostij, pač pa tudi moža, ki med dogodkom kar ni mogel umakniti oči od lepe soproge.Njegove občudujoče poglede so ujeli tudi fotoaparati, ganljivi posnetki pa so seveda hitro zaokrožili po medijih. In odziv? Splošno navdušenje nad prikupnim parom.