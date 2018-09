Glasbeniki obožujejo narodno nošo

Harmonikar Rok Traven, letošnji prejemnik 13. pokala narodnih noš, vselej za nastope obleče narodno nošo. Foto Kamnik info

Aleš Sovič, harmonikar Pajdašev, s hčerko Tijo in sinom Gajem v narodni noši.

Nedavno so se v Kamniku odvijali tradicionalni, že 48. Dnevi narodnih noš. Pravi praznik za vse, ki si oči radi spočijejo na ljudeh, ki oblečejo bodisi tradicionalno gorenjsko, najbolj razširjeno, bodisi katero drugo. Čeprav tudi pri nas ne manjka narodno-zabavnih ansamblov, ki so oblečeni v narodne noše, pa se s sosedi Avstrijci ne moremo primerjati. Pri naših severnih sosedih in v nemško govorečih deželah na splošno namreč ni nič nenavadnega, da mladi in tudi manj mladi ob vsaki večji prireditvi in praznikih oblečejo tako imenovane dirndle. A tudi pri nas najdemo izjeme, ko starši že otroke navajajo na to, da je obleči narodno nošo nekaj posebnega. Eden takih je glasbenikharmonikar ansambla Pajdaši, ki se s hčerkoin sinomza Dneve narodnih noš obleče v narodno nošo. Tudi letos se tej tradiciji niso izneverili.Ko smo ga vprašali, kako mu uspe otroka prepričati, da je obleči nošo nekaj lepega, nam je povedal: »Moja taščaje že vrsto let članica Društva narodnih noš Domžale, prav tako je bil član njen pokojni mož. Moja oče in mama plešeta pri folklori in tudi onadva prenašata to kulturno dediščino na mlajši rod. Žal moja partnericaletos ni imela časa, da bi jo oblekla, in tako je njena noša ostala v omari. Mi trije pa smo si jo nadeli in spet obiskali Kamnik, kjer smo se z veseljem sprehodili v sprevodu.« Ob tem Aleš prizna, da strošek žal res ni majhen, še posebno ker otroci rastejo. Tako ima njegov sin Gaj oblečen že tretji komplet noše, za hčerko Tijo pa poskrbi kar tašča, ki ji šivanje ni tuje. Glede na to, da Aleš igra harmoniko, smo ga pobarali še, ali imata tudi otroka kaj glasbenih genov. »Tudi, ampak Tija v Glasbeni šoli Domžale igra klavir, Gaj pa evfonij,« nam je še zaupal Aleš.V okviru kamniške prireditve je tudi letos potekalo tradicionalno harmonikarsko tekmovanje za pokal narodnih noš, na katerem se je večina harmonikarjev prav tako odela v tradicionalna oblačila. Letošnji absolutni zmagovalec je postal, ki je ponosno dvignil 13. pokal narodnih noš, na drugo mesto se je uvrstil, na tretje pa. Naj ljudski godec je postal, ki je letos že osvojil tudi pokal Postojnske jame. Tekmovanje je sicer potekalo v štirih kategorijah in je bilo zmagovalcev več, v skupini do 10 let je bil najboljši, od 11 do 16 let, od 16 do 45 let Rok Traven, nad 45 let pa